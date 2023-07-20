Жители Левенцовки в Ростове пожаловались на поселившихся на лестнице бомжей

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
По словам Веры, разбросанные вещи и неприятный запах жители дома стали замечать на пожарной лестнице в начале лета.
«Долго не могли понять, что к чему, потому что все это безобразие видим только мы — жители верхних этажей. В июле только заметили, что это бездомные, которые себе тут устраивают лежанки и свою жизнедеятельность тут полностью ведут», — говорит Вера.
Она добавляет, что домофон в подъезде работает исправно.
«Пока не понятно, кто впускает их в дом или как они вообще сюда попадают — может ключи чьи-то подобрали. Повесили объявление от УК, но они периодически еще возвращаются», — рассказывает местная жительница.
Неченцова возмущается грязи, которая осталась от незваных гостей.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области могут разрешить усыплять бездомных собак.