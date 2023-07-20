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Жители Левенцовки в Ростове пожаловались на поселившихся на лестнице бомжей

20 июля 2023, 16:13
Фото: 1MI
Жители микрорайона Левенцовский пожаловались на бездомных, поселившихся на лестнице
В многоквартирном доме по улице Еременко бездомные облюбовали верхние пролеты пожарной лестницы на верхних этажах и устраивают там ночлег, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала местная жительница Вера Неченцова.

По словам Веры, разбросанные вещи и неприятный запах жители дома стали замечать на пожарной лестнице в начале лета.

«Долго не могли понять, что к чему, потому что все это безобразие видим только мы — жители верхних этажей. В июле только заметили, что это бездомные, которые себе тут устраивают лежанки и свою жизнедеятельность тут полностью ведут», — говорит Вера.

Она добавляет, что домофон в подъезде работает исправно.

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«Пока не понятно, кто впускает их в дом или как они вообще сюда попадают — может ключи чьи-то подобрали. Повесили объявление от УК, но они периодически еще возвращаются», — рассказывает местная жительница.

Неченцова возмущается грязи, которая осталась от незваных гостей.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области могут разрешить усыплять бездомных собак.

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