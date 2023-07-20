Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Пьяный житель поселка Темерницкий на днях устроил стрельбу у соседского дома. Ему не понравилось, что там проходило шумное застолье. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Приехавшая на место полиция не изъяла у мужчины оружие, так как он предоставил лицензию на него. Помимо травматического пистолета, как утверждают соседи, у дебошира есть гранаты и другое оружие.
Don Mash пишет, что сейчас люди задумываются о переезде, так как опасаются мести мужчины из-за обращение в полицию. Дебоширить он начинает, когда выпьет алкоголь, а прикладывается к рюмке он, по словам соседей, достаточно часто.
В МВД заявляли, что уже начали проверку по факту инцидента со стрельбой. О том, как она продвигается, подробностей пока не поступало.