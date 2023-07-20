Пьяный житель поселка Темерницкий на днях устроил стрельбу у соседского дома. Ему не понравилось, что там проходило шумное застолье. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Приехавшая на место полиция не изъяла у мужчины оружие, так как он предоставил лицензию на него. Помимо травматического пистолета, как утверждают соседи, у дебошира есть гранаты и другое оружие.