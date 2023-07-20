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Жители поселка в Ростовской области боятся мести дебошира со складом оружия

20 июля 2023, 08:30
Фото: 1MI
Соседи опасаются мести неадекватного мужчины со складом оружия в Ростовской области
Жители поселка Темерницкий опасаются неадекватного соседа, регулярно пугающего их стрельбой, местные жители переживают, что он будет им мстить за обращение в полицию, пишут Telegram-каналы.

Пьяный житель поселка Темерницкий на днях устроил стрельбу у соседского дома. Ему не понравилось, что там проходило шумное застолье. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Приехавшая на место полиция не изъяла у мужчины оружие, так как он предоставил лицензию на него. Помимо травматического пистолета, как утверждают соседи, у дебошира есть гранаты и другое оружие.

Пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области
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Помимо травматического пистолета, как утверждают соседи, у дебошира есть гранаты и другое оружие.Помимо травматического пистолета, как утверждают соседи, у дебошира есть гранаты и другое оружие.
Помимо травматического пистолета, как утверждают соседи, у дебошира есть гранаты и другое оружие.
Фото: vk.com/avakiangaspar

Don Mash пишет, что сейчас люди задумываются о переезде, так как опасаются мести мужчины из-за обращение в полицию. Дебоширить он начинает, когда выпьет алкоголь, а прикладывается к рюмке он, по словам соседей, достаточно часто.

В МВД заявляли, что уже начали проверку по факту инцидента со стрельбой. О том, как она продвигается, подробностей пока не поступало.

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#Алина Заярная#Происшествие#СМИ#Происшествия#Общество#Ростовская область#Полиция#Стрельба в Ростовской области
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