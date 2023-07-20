Однако это мнение развенчал зоолог Александр Липкович. Гибель птиц он объяснил ростом их численности. «Сейчас стрижей в Ростове очень много, и их популяция продолжает расти. В городе гнездятся десятки тысяч птиц. В каждом гнезде в среднем по четыре яйца. Представляете, что было бы, если бы стрижи выживали все? Мы просто были бы все покрыты стрижами!», — говорит эксперт. Он добавляет, что их гибель является следствием естественного отбора — слабые умирают, а сильные выживают.