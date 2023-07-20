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Зоолог Липкович объяснил массовый мор стрижей на улицах в Ростове

20 июля 2023, 09:43
Фото: pxhere.com
Зоолог Липкович объяснил, почему на улицах Ростова массово падают мертвые стрижи
Из-за роста числа высоток в Ростове массово гибнут стрижи, заявил зоолог Александр Липкович.

Жители Ростова посетовали, что уже несколько дней находят в городе трупы стрижей. Иногда полуживые птицы падают и просто не могут взлететь. Горожане предположили, что на гибель птиц влияет жара.

Однако это мнение развенчал зоолог Александр Липкович. Гибель птиц он объяснил ростом их численности. «Сейчас стрижей в Ростове очень много, и их популяция продолжает расти. В городе гнездятся десятки тысяч птиц. В каждом гнезде в среднем по четыре яйца. Представляете, что было бы, если бы стрижи выживали все? Мы просто были бы все покрыты стрижами!», — говорит эксперт. Он добавляет, что их гибель является следствием естественного отбора — слабые умирают, а сильные выживают.

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Также зоолог назвал другую причину гибели стрижей. Из-за строительства высоток в городе становится больше стеклянных поверхностей. Птицы бьются о них и падают замертво.

Липкович предупредил, что стрижи проводят зиму в тропических странах и могут принести оттуда различных паразитов. «Так что, присутствует своего рода и опасность. Другое дело, что пока о таких случаях в Ростове я не слышал», — приводит резюме зоолога «КП — Ростов-на-Дону».

Ранее зоолог рассказал, ждать ли в Ростове из-за миграции птиц вспышку гриппа.

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