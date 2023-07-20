Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Ростовчане рассказывают, что последнее время часто замечают, как голуби падают с огромной высоты, буквально разбиваясь о землю.
«Скорее всего из-за сильной жары птицам не хватает воды. От отсутствия влаги они теряют сознание и падают на землю», — отмечает Алексей Тихонов.
Зоолог разъясняет, что подобное нередко происходит в Ростове и со стрижами. Однако стрижи более легкие и разбиваются о землю реже.
«Упавшего стрижа нужно напоить, дать отдохнуть, остыть, и он сам улетит. А голуби более тяжелые, у них другое крыло, поэтому и разбиваются о землю», — говорит собеседник.
Неравнодушным ростовчанам эксперт советует оставлять поилки, чтобы у птиц всегда был доступ к воде.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в озере на территории села Большие салы В Ростовской области массово погибла рыба.