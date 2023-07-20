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Зоолог рассказал, почему в Ростове стали массово разбиваться голуби

20 июля 2023, 10:51
Фото: pxhere.com
Зоолог рассказал, почему в Ростове стали массово разбиваться голуби
Сильная жара в Ростове привела к тому, что птицам не хватает воды, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Ростовчане рассказывают, что последнее время часто замечают, как голуби падают с огромной высоты, буквально разбиваясь о землю.

«Скорее всего из-за сильной жары птицам не хватает воды. От отсутствия влаги они теряют сознание и падают на землю», — отмечает Алексей Тихонов.

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Зоолог разъясняет, что подобное нередко происходит в Ростове и со стрижами. Однако стрижи более легкие и разбиваются о землю реже.

«Упавшего стрижа нужно напоить, дать отдохнуть, остыть, и он сам улетит. А голуби более тяжелые, у них другое крыло, поэтому и разбиваются о землю», — говорит собеседник.

Неравнодушным ростовчанам эксперт советует оставлять поилки, чтобы у птиц всегда был доступ к воде.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в озере на территории села Большие салы В Ростовской области массово погибла рыба.

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