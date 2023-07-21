rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июля 2023, 06:51

Published 21 июля 2023, 06:51

Modified 21 июля 2023, 06:53

Updated 21 июля 2023, 06:53

Активисты обвинили рабочих в повреждении старинного здания в Ростове-на-Дону

21 июля 2023, 06:51
В Ростове-на-Дону старинное здание на улице Ульяновской повредили во время работ, сообщает Telegram-канал «Мой фасад».

По информации канала, собственник планирует обшить фасад графитовыми кассетами. Активисты уточнили, что при монтаже каркаса уже повредили кирпичный декор.

«По нашим сведениям, работы не согласованы с департаментом архитектуры города и на данный момент должны быть остановлены. Само здание — конца XIX века, это корпус фабрики красок купцов Тищенко и Трофиенко», — говорится в публикации.

Старинный дом Тусузовой горит в Ростове
Узнать подробнее

Официальной информации по поводу этой ситуации не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что подобное происходит не только в Ростове.

Ранее стало известно, что дом 1879 года постройки на Станиславского снесут в Ростове из-за угрозы обрушения.

#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Станиславского#Здание#Последние новости Ростова на сегодня#Снос#Комментарии#Информация#Активисты#Улица Ульяновская#Монтаж#Департамент архитектуры#Угроза обрушения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика