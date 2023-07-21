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Активисты обвинили рабочих в повреждении старинного здания в Ростове-на-Дону

21 июля 2023, 06:51
Фото: Bocharnikov / МойФасад
В Ростове-на-Дону старинное здание на улице Ульяновской повредили во время работ
В Ростове-на-Дону старинное здание на улице Ульяновской повредили во время работ, сообщает Telegram-канал «Мой фасад».

По информации канала, собственник планирует обшить фасад графитовыми кассетами. Активисты уточнили, что при монтаже каркаса уже повредили кирпичный декор.

«По нашим сведениям, работы не согласованы с департаментом архитектуры города и на данный момент должны быть остановлены. Само здание — конца XIX века, это корпус фабрики красок купцов Тищенко и Трофиенко», — говорится в публикации.

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Фото: МойФасад / Bocharnikov

Официальной информации по поводу этой ситуации не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что подобное происходит не только в Ростове.

Ранее стало известно, что дом 1879 года постройки на Станиславского снесут в Ростове из-за угрозы обрушения.

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