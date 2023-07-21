Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
По информации канала, собственник планирует обшить фасад графитовыми кассетами. Активисты уточнили, что при монтаже каркаса уже повредили кирпичный декор.
«По нашим сведениям, работы не согласованы с департаментом архитектуры города и на данный момент должны быть остановлены. Само здание — конца XIX века, это корпус фабрики красок купцов Тищенко и Трофиенко», — говорится в публикации.
Официальной информации по поводу этой ситуации не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что подобное происходит не только в Ростове.
Ранее стало известно, что дом 1879 года постройки на Станиславского снесут в Ростове из-за угрозы обрушения.