Напомним, вечером 20 июля жителей региона встревожил громкий хлопок, раздавшийся в небе над Гуково, Шахтами и Новошахтинском. Однако власти рассказали, что причин для беспокойства нет, так как звук появился из-за полета сверхзвукового самолета.