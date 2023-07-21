Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Напомним, вечером 20 июля жителей региона встревожил громкий хлопок, раздавшийся в небе над Гуково, Шахтами и Новошахтинском. Однако власти рассказали, что причин для беспокойства нет, так как звук появился из-за полета сверхзвукового самолета.
«Это подтверждается соответствующими службами, обеспечивающими нашу с вами безопасность», — сказано в сообщении.
Жители Шахт рассказали, что слышали громкий звук в нескольких районах города.
«Лично я боюсь, что у меня могут треснуть окна», — пишут пользователи в комментариях.
«В центре слышала, подумала, что это гром», — заявили горожане.
«Северный переезд. Аж дом задрожал», — сообщили местные жители.