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«Аж дом задрожал»: жители Шахт высказались из-за громкого звука в городе

21 июля 2023, 05:15
Фото: 1MI

Жительница Шахт заявила, что у нее дрожал дом во время звука хлопка

Жители Гуково и Шахт услышали мощный хлопок из-за полета сверхзвукового самолета, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Напомним, вечером 20 июля жителей региона встревожил громкий хлопок, раздавшийся в небе над Гуково, Шахтами и Новошахтинском. Однако власти рассказали, что причин для беспокойства нет, так как звук появился из-за полета сверхзвукового самолета.

«Это подтверждается соответствующими службами, обеспечивающими нашу с вами безопасность», — сказано в сообщении.

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Жители Шахт рассказали, что слышали громкий звук в нескольких районах города.

«Лично я боюсь, что у меня могут треснуть окна», — пишут пользователи в комментариях.

«В центре слышала, подумала, что это гром», — заявили горожане.

«Северный переезд. Аж дом задрожал», — сообщили местные жители.

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