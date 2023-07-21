Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладу «Меридиан» до 8,55% годовых

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Проценты выплачиваются в конце срока действия вкладас зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
Максимальная ставка действует для клиентов, у которых в течение 180 календарных дней, предшествовавших дате обращения в банк, а также в дату обращенияотсутствуют действующие вклады в Банке ЗЕНИТ. При этом вклад необходимо открыть на срок 360 дней. Для действующих клиентов ставка составит до 8,20% годовых, к которой предусмотрены надбавки при открытии вклада в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» либо при покупке сопутствующих продуктов.
Подробные условия представлены на сайте банка.