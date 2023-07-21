Банкоматы и терминалы ПСБ доступны на всем пути в Крым через новые регионы

Для пассажиров и путешественников, следующих на автомобилях в Крым и обратно, на всем пути следования работают более 2 500 платежных терминалов и свыше 130 банкоматов ПСБ. Платежные терминалы ПСБ установлены на АЗС, в магазинах, кафе, аптеках на всем маршруте объездной дороги в Крым. Для безналичной оплаты принимаются любые карты российских банков, так же можно расплачиваться со смартфона через систему быстрых платежей по QR-коду.