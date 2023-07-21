Банкоматы и терминалы ПСБ доступны на всем пути в Крым через новые регионы

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Для пассажиров и путешественников, следующих на автомобилях в Крым и обратно, на всем пути следования работают более 2 500 платежных терминалов и свыше 130 банкоматов ПСБ. Платежные терминалы ПСБ установлены на АЗС, в магазинах, кафе, аптеках на всем маршруте объездной дороги в Крым. Для безналичной оплаты принимаются любые карты российских банков, так же можно расплачиваться со смартфона через систему быстрых платежей по QR-коду.
Для снятия наличных туристы могут воспользоваться банкоматами ПСБ, расположенными в городах и населенных пунктах по пути следования, — Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Новоалексеевке, Джанкое и др.
На сегодняшний день ПСБ — единственный федеральный банк, который в кратчайшие сроки выстроил в новых регионах РФ широкую сеть отделений, платежных терминалов и банкоматов, обеспечив тем самым надежную, быструю и безопасную работу всех сервисов по единому федеральному стандарту. ПСБ способствовал быстрой интеграции территорий в единое российское платежное пространство, построив современную финансовую инфраструктуру, способную обеспечить бесперебойные расчеты для населения и предприятий.
Комплексное обслуживание жителей и бизнеса новых регионов осуществляется путем предоставления широкого набора инструментов для оказания финансовых услуг, среди которых такие социально значимые банковские сервисы, как: инфраструктура для выплаты зарплат и пособий, оформление платежных карт, операции с наличными в банкоматах, платежи поставщикам услуг, безопасные и быстрые переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, функциональный мобильный банк и др.
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