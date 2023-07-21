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Бастрыкину доложат о проверке передачи рощи под застройку в Ростове-на-Дону

21 июля 2023, 08:16
Фото: pxhere.com
Бастрыкину доложат о проверке передачи рощи под застройку в Ростове-на-Дону
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за передачи рощи под застройку в Ростове-на-Дону, сообщает СКР.

Все началось с опубликованного видео, на котором ростовчане были не согласны с решением суда. Говорится, что он не удовлетворило иск о признании незаконной передачи земли под застройку домов.

«Сейчас проводятся проверочные мероприятия. Бастрыкин поручил доложить о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах», — уточнили в Следкоме.

Глава СК РФ Бастрыкин проверит ход дела по застройке рощи СКА в Ростове-на-Дону
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Речь может идти о роще СКА, которую ранее Ленинский райсуд отказался вернуть в зону городских лесов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Добавим, что уже почти три года горожане продолжают бороться за будущее одного из немногих зеленых «пятен» города.

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#Илья Протвинов#Александр Бастрыкин#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Проверка#Бастрыкин#Застройка#Роща#Следственный комитет#Суд#Борьба#Городские леса#Дома#Земля
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