Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
Все началось с опубликованного видео, на котором ростовчане были не согласны с решением суда. Говорится, что он не удовлетворило иск о признании незаконной передачи земли под застройку домов.
«Сейчас проводятся проверочные мероприятия. Бастрыкин поручил доложить о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах», — уточнили в Следкоме.
Речь может идти о роще СКА, которую ранее Ленинский райсуд отказался вернуть в зону городских лесов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Добавим, что уже почти три года горожане продолжают бороться за будущее одного из немногих зеленых «пятен» города.