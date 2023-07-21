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Безответственных владельцев животных хотят штрафовать в Ростовской области

21 июля 2023, 09:42
Фото: 1MI
Безответственных владельцев животных хотят штрафовать в Ростовской области
В Ростовской области предлагают привлекать к ответственности местных жителей, которые не следят за питомцами, сообщает Заксобрание региона.

Речь идет об административной ответственности за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных. Их приняли к конце 2022 года.

В документе прописано количество собак и кошек, которых можно содержать в квартире. Также есть правила, регламентирующие порядок содержания животных в доме — как часто их кормить, какие должны быть будки, вольеры.

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«За нарушение правил предлагается установить административную ответственность. Размер штрафа составит от 500 до пяти тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области против сибирской язвы вакцинировали более 400 тысяч животных.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Животные#Административная ответственность#Правила содержания#Штрафы#Нарушение#Будки#Кошки#Собаки#Квартира#Вольеры#Вакцинация
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