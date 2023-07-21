Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Речь идет об административной ответственности за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных. Их приняли к конце 2022 года.
В документе прописано количество собак и кошек, которых можно содержать в квартире. Также есть правила, регламентирующие порядок содержания животных в доме — как часто их кормить, какие должны быть будки, вольеры.
«За нарушение правил предлагается установить административную ответственность. Размер штрафа составит от 500 до пяти тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области против сибирской язвы вакцинировали более 400 тысяч животных.