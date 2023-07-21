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Posted 21 июля 2023, 17:04

Published 21 июля 2023, 17:04

Modified 21 июля 2023, 17:06

Updated 21 июля 2023, 17:06

Борт МИ-8 Южного АСЦ МЧС России с водосливным устройством произвел 13 сбросов воды общим объёмом 39 тонн

21 июля 2023, 17:04
Пожар на складе с бумагой в Аксае локализован на площади 2500 квадратных метров
Пожар на складе с бумагой в Аксае локализован на площади 2500 квадратных метров. Фото: rostovgazeta.ru

Борт МИ-8 Южного АСЦ МЧС России с водосливным устройством произвел 13 сбросов воды общим объёмом 39 тонн.

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