Буцаев: 56 регоператоров по обращению с ТКО начали электронные торги вторсырьём

По словам замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК «РЭО» Евгения Карелова, присутствие регоператоров на ЭТП является крайне важным, поскольку их работа влияет на формирование циркулярной экономики и достижение показателей, установленных в рамках национального проекта «Экология». Речь идет о выполнении плана по обработке твердых коммунальных отходов на 100 процентов и снижению на 50 процентов объемов отправляемого на полигоны мусора. Эти результаты должны быть достигнуты к 2030 году.