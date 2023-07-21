Буцаев: 56 регоператоров по обращению с ТКО начали электронные торги вторсырьём

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Среди пользователей сервиса такие крупные представители отрасли, как Невский экологический оператор (НЭО), а также компании «Ситиматик» и «Хартия». Напомним, что ЭТП была создана при поддержке ППК «Российский экологический оператор», пишет издание 56orb.ru.
Как рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, на площадке зарегистрировано много предприятий, которые работают в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Речь идет о компаниях, чья деятельность направлена на формирование в России экономики замкнутого цикла.
Глава РЭО отметил, что среди пользователей Биржи вторичных матресуросв (ВМР) регоператоры со всей России. В их числе УК по обращению с отходами в Ленинградской области. Также сервисом пользуются ЕМУП «Спецавтобаза», ТЭО, Центр коммунального сервиса. Кроме этого, Буцаев упомянул о Пермском региональном операторе ТКО, «Нижэкологии-НН» и АО «Мусороуборочная компания».
По словам замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК «РЭО» Евгения Карелова, присутствие регоператоров на ЭТП является крайне важным, поскольку их работа влияет на формирование циркулярной экономики и достижение показателей, установленных в рамках национального проекта «Экология». Речь идет о выполнении плана по обработке твердых коммунальных отходов на 100 процентов и снижению на 50 процентов объемов отправляемого на полигоны мусора. Эти результаты должны быть достигнуты к 2030 году.
Руководитель проекта по ЭТП РЭО Заур Абдурахимов обратил внимание, что на сервисе уже зарегистрировано 1,1 тысячи пользователей. Среди них самая большая доля — импортеры и товаропроизводители (34,55 процента). Еще 26,36 процента — утилизаторы, 20 процентов — заготовители и 14,24 процента — региональные операторы и объекты обработки. На данный момент на ЭТП выставлен 601 лот на общую сумму более 1,045 миллиарда рублей.