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Бывший летчик разъяснил, почему ростовчане слышат хлопки сверхзвукового самолета

21 июля 2023, 11:10
Фото: mil.ru
Эксперт разъяснил, почему ростовчане слышат хлопки сверхзвукового самолета
Сверхзвуковой самолет летит быстрее звука — на сверхзвуковой скорости. Поэтому сперва слышен громкий хлопок, сообщил RostovGazeta проживающий в Ростове экс-военный летчик Александр Цвет.

Жители Ростовской области все чаще обсуждают громкие хлопки в небе. Так, 20 июня громкий звук встревожил жителей Гуково, Шахт и Новошахтинска. Власти разъяснили, что причин для беспокойства нет — звук появился из-за полета сверхзвукового самолета.

«Обычно, когда летит самолет, мы сперва слышим звук, и только потом видим самолет. А когда летит сверхзвуковой самолет — сперва слышен хлопок. Это происходит потому, что самолет летит быстрее звука», — отмечает Александр Цвет.

По словам собеседника, сверхзвуковая скорость нужна для скорейшего преодоления расстояния.

«Нам, как истребителям, в советские годы тоже было положено летать на сверхзвуке, чтобы не терять навыки», — вспоминает эксперт.

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Собеседник подчеркивает, что сверхзвуковой самолет летит на максимальной высоте в горизонтальном полете. Гражданские самолеты, по его словам, на сверхзвуковой скорости не летают.

«В мире было всего два сверхзвуковых гражданских самолета. Британо-французский „Конкорд“ и наш советский ТУ-144, который летал по одному маршруту Москва-Алма-Ата, — говорит экс-военный летчик. — Однако ТУ-144 скоро сняли с рейса. Причиной этому стали сильный нагрев обшивки и большой расход топлива».

Ранее RostovGazeta сообщала, что громкие звуки напугали жителей Ростова в апреле.

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