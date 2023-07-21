«В мире было всего два сверхзвуковых гражданских самолета. Британо-французский „Конкорд“ и наш советский ТУ-144, который летал по одному маршруту Москва-Алма-Ата, — говорит экс-военный летчик. — Однако ТУ-144 скоро сняли с рейса. Причиной этому стали сильный нагрев обшивки и большой расход топлива».