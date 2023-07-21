Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Жители Ростовской области все чаще обсуждают громкие хлопки в небе. Так, 20 июня громкий звук встревожил жителей Гуково, Шахт и Новошахтинска. Власти разъяснили, что причин для беспокойства нет — звук появился из-за полета сверхзвукового самолета.
«Обычно, когда летит самолет, мы сперва слышим звук, и только потом видим самолет. А когда летит сверхзвуковой самолет — сперва слышен хлопок. Это происходит потому, что самолет летит быстрее звука», — отмечает Александр Цвет.
По словам собеседника, сверхзвуковая скорость нужна для скорейшего преодоления расстояния.
«Нам, как истребителям, в советские годы тоже было положено летать на сверхзвуке, чтобы не терять навыки», — вспоминает эксперт.
Собеседник подчеркивает, что сверхзвуковой самолет летит на максимальной высоте в горизонтальном полете. Гражданские самолеты, по его словам, на сверхзвуковой скорости не летают.
«В мире было всего два сверхзвуковых гражданских самолета. Британо-французский „Конкорд“ и наш советский ТУ-144, который летал по одному маршруту Москва-Алма-Ата, — говорит экс-военный летчик. — Однако ТУ-144 скоро сняли с рейса. Причиной этому стали сильный нагрев обшивки и большой расход топлива».
Ранее RostovGazeta сообщала, что громкие звуки напугали жителей Ростова в апреле.