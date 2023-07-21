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Девушка выпала из окна дома в Ростове-на-Дону в ночь на 21 июля

21 июля 2023, 08:35
Фото: pxhere.com
Девушка выпала из окна дома в Ростове-на-Дону в ночь на 21 июля
В Ростове-на-Дону из окна дома выпала девушка и упала на тротуар, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам горожан, никаких криков не было, но по звуку стало понятно, что она задела металлический карниз во время падения. Очевидцы увидели лежащую на тротуаре девушку, у нее были видны открытый перелом ноги и травмы головы.

«Скорая приехала за 10 минут и забрала ростовчанку», — уточнил автор. Пользователи в комментариях предположили, что причиной могут быть слишком низкие подоконники.

Мужчина выпал из окна строящегося дома в центре Ростова
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Фото: ТГ канал Привет Ростов

«Строители подоконники делают высотой по пояс, а то и ниже. Я к ним вообще не подхожу и не открываю, а если и делаю, то только на расстоянии», — рассказала в комментариях местная жительница.

«Ужас просто какой-то. Страшное время», — пишут ростовчане. Официальной информации о случившемся не поступало, а также о том, выжила пострадавшая или нет.

Ранее мужчина выпал из окна строящегося дома в центре Ростова.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Падение#Девушка#Окно#Перелом#Скорая помощь#Тротуар#Травма головы#Подоконники#Строители#Авария
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