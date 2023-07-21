Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
По словам горожан, никаких криков не было, но по звуку стало понятно, что она задела металлический карниз во время падения. Очевидцы увидели лежащую на тротуаре девушку, у нее были видны открытый перелом ноги и травмы головы.
«Скорая приехала за 10 минут и забрала ростовчанку», — уточнил автор. Пользователи в комментариях предположили, что причиной могут быть слишком низкие подоконники.
«Строители подоконники делают высотой по пояс, а то и ниже. Я к ним вообще не подхожу и не открываю, а если и делаю, то только на расстоянии», — рассказала в комментариях местная жительница.
«Ужас просто какой-то. Страшное время», — пишут ростовчане. Официальной информации о случившемся не поступало, а также о том, выжила пострадавшая или нет.
Ранее мужчина выпал из окна строящегося дома в центре Ростова.