Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Сотрудники полиции задержали ростовчанина на трассе М-4 «Дон», а в его автомобиле нашли амфетамин общим весом три килограмма. Кроме того, он перевозил более 2000 запрещенных таблеток.
«Задержанный занимался сбытом наркотиков методом закладок и работал на один из интернет-магазинов. В отношении него возбудили уголовное дело», — уточнили в управлении.
Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее банду из семи наркоторговцев задержали в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.