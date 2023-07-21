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Дилера с забитым наркотиками багажником задержали на трассе М-4 «Дон»

21 июля 2023, 13:51
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области
Дилера с забитым наркотиками багажником задержали на трассе М-4 «Дон»
В Ростовской области задержали мужчину, у которого с собой была крупная партия наркотиков, сообщили в региональном УФСБ.

Сотрудники полиции задержали ростовчанина на трассе М-4 «Дон», а в его автомобиле нашли амфетамин общим весом три килограмма. Кроме того, он перевозил более 2000 запрещенных таблеток.

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«Задержанный занимался сбытом наркотиков методом закладок и работал на один из интернет-магазинов. В отношении него возбудили уголовное дело», — уточнили в управлении.«Задержанный занимался сбытом наркотиков методом закладок и работал на один из интернет-магазинов. В отношении него возбудили уголовное дело», — уточнили в управлении.
«Задержанный занимался сбытом наркотиков методом закладок и работал на один из интернет-магазинов. В отношении него возбудили уголовное дело», — уточнили в управлении.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

«Задержанный занимался сбытом наркотиков методом закладок и работал на один из интернет-магазинов. В отношении него возбудили уголовное дело», — уточнили в управлении.

Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее банду из семи наркоторговцев задержали в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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