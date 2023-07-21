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ДОМ. РФ передал Росимуществу рощу СКА в Ростове

21 июля 2023, 17:35
Фото: 1MI
ДОМ.РФ прекратил полномочия в отношении участка рощи СКА в Ростове
ДОМ.РФ прекратил полномочия в отношении участка рощи СКА в Ростове, пишут СМИ.

Компания ДОМ.РФ прекратила полномочия в отношении участка рощи СКА в Ростове, где в будущем хотят построить жилые дома. Эту территорию передали Росимуществу. «РБК Ростов» уточняет, что сделано это было еще в мае этого года.

«Согласно решению правительственной комиссии по развитию жилищного строительства от 28 марта 2023 года, полномочия ДОМ.РФ как агента Российской Федерации в отношении данного участка прекращены», — заявили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Рощу СКА в Ростове-на-Дону все еще могут застроить жильем и зданиями
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Скандал вокруг рощи СКА в Ростове не утихает уже три года. Горожане требуют вернуть рощу в зону городских лесов. Таким образом они хотят защитить ее от уничтожения и будущей застройки жилыми комплексами. Однако суд пока не на стороне ростовчан.

Ситуацией озаботился глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он инициировал проверку по факту произошедших разбирательств.

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