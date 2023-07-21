Скандал вокруг рощи СКА в Ростове не утихает уже три года. Горожане требуют вернуть рощу в зону городских лесов. Таким образом они хотят защитить ее от уничтожения и будущей застройки жилыми комплексами. Однако суд пока не на стороне ростовчан.