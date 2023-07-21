Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Компания ДОМ.РФ прекратила полномочия в отношении участка рощи СКА в Ростове, где в будущем хотят построить жилые дома. Эту территорию передали Росимуществу. «РБК Ростов» уточняет, что сделано это было еще в мае этого года.
«Согласно решению правительственной комиссии по развитию жилищного строительства от 28 марта 2023 года, полномочия ДОМ.РФ как агента Российской Федерации в отношении данного участка прекращены», — заявили в пресс-службе ДОМ.РФ.
Скандал вокруг рощи СКА в Ростове не утихает уже три года. Горожане требуют вернуть рощу в зону городских лесов. Таким образом они хотят защитить ее от уничтожения и будущей застройки жилыми комплексами. Однако суд пока не на стороне ростовчан.
Ситуацией озаботился глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он инициировал проверку по факту произошедших разбирательств.