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Два случая заражения лихорадкой Западного Нила подтвердили в Ростовской области

21 июля 2023, 10:02
Фото: pxhere.com/
Два случая заражения лихорадкой Западного Нила подтвердили в Ростовской области
В Ростовской области зарегистрировали два случая заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Оба случая подтверждены в Волгодонске. Проведенные исследования подтвердили циркуляцию вируса в Таганроге, Волгодонске и Неклиновском районе.

Причиной может быть жара и активное нападение комаров-переносчиков на местных жителей в этот период. Речь идет о территориях рядом с водоемами.

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«Заражение может происходить в домах с затопленными подвалами, являющимися местами размножения комаров. Человек заболевает после укусов насекомых», — сказано в сообщении.

Среди симптомов выделяют озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь.

Ранее врач назвала инфекции, которые могут подхватить отдыхающие на Чёрном и Азовском морях.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Западный Нил#Роспотребнадзор#Волгодонск#Таганрог#Жара#Неклиновский район#Комары-переносчики#Водоемы#Инфекции#Затопленные подвалы#Чёрное море#Азовское море
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