Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Оба случая подтверждены в Волгодонске. Проведенные исследования подтвердили циркуляцию вируса в Таганроге, Волгодонске и Неклиновском районе.
Причиной может быть жара и активное нападение комаров-переносчиков на местных жителей в этот период. Речь идет о территориях рядом с водоемами.
«Заражение может происходить в домах с затопленными подвалами, являющимися местами размножения комаров. Человек заболевает после укусов насекомых», — сказано в сообщении.
Среди симптомов выделяют озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь.
Ранее врач назвала инфекции, которые могут подхватить отдыхающие на Чёрном и Азовском морях.