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Движение ограничили в Аксае из-за пожара на складе с макулатурой 21 июля

21 июля 2023, 15:35
Фото: 1MI
Дорогу перекрыли в Аксае из-за пожара на складе с макулатурой 21 июля
Из-за пожара на складе с макулатурой движение машин ограничили в Аксае, сообщают «Яндекс. Карты».

Мощный пожар произошел на складе с макулатурой в Аксае. Его площадь составляет 2500 квадратных метров. В тушении огня участвуют более сотни пожарных и десятки единиц техники.

На время тушения пожара решено ограничить Новочеркасское шоссе. Движение на нем возобновят после ликвидации огня.

МЧС: площадь пожара на складе с макулатурой в Аксае выросла до 2,5 тысячи квадратных метров
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О пострадавших в МЧС пока не сообщали. Что стало причиной инцидента, также пока неизвестно.

Напомним, от места пожара расходится огромный столб черного густого дыма. Его до сих пор видно из разных районов Ростова

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