Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Мощный пожар произошел на складе с макулатурой в Аксае. Его площадь составляет 2500 квадратных метров. В тушении огня участвуют более сотни пожарных и десятки единиц техники.
На время тушения пожара решено ограничить Новочеркасское шоссе. Движение на нем возобновят после ликвидации огня.
О пострадавших в МЧС пока не сообщали. Что стало причиной инцидента, также пока неизвестно.
Напомним, от места пожара расходится огромный столб черного густого дыма. Его до сих пор видно из разных районов Ростова