Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По словам эколога, коричневая жидкость, вытекающая в Дон, которую ростовчане заметили на набережной неподалеку от ресторана Портовый может оказаться бытовыми производственными отходами.
«Такие жидкости нельзя сливать в водоемы, если они не прошли предварительную биологическую обработку. А судя по цвету и мутности этой жидкости — они о ней и не слышали, сливают как есть», — заметил эколог.
Он предупредил, что загрязнение реки чревато распространением кишечных инфекций, а также разрушением экосистемы Дона.
«Можно сразу выстроить цепочку распространения последствий. Грязь сливают в реку, тут же на набережной рыбаки стоят, а потом эту рыбу едят с семьей, друзьями или вообще неизвестно кому продают. А дальше пошли распространяться всевозможные инфекции», — говорит Брыканов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове объяснили сброс ярко-красной жидкости в реку Дон.