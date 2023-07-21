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Published Сегодня, 12:11

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Эколог рассказал о последствиях слива коричневой жидкости с набережной в реку Дон

21 июля 2023, 12:11
Фото: ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»
Эколог рассказал о последствиях слива коричневой жидкости с набережной в Дон
Отходы, не прошедшие биологическую обработку, могут распространять кишечные инфекции, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов

По словам эколога, коричневая жидкость, вытекающая в Дон, которую ростовчане заметили на набережной неподалеку от ресторана Портовый может оказаться бытовыми производственными отходами.

«Такие жидкости нельзя сливать в водоемы, если они не прошли предварительную биологическую обработку. А судя по цвету и мутности этой жидкости — они о ней и не слышали, сливают как есть», — заметил эколог.

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Он предупредил, что загрязнение реки чревато распространением кишечных инфекций, а также разрушением экосистемы Дона.

«Можно сразу выстроить цепочку распространения последствий. Грязь сливают в реку, тут же на набережной рыбаки стоят, а потом эту рыбу едят с семьей, друзьями или вообще неизвестно кому продают. А дальше пошли распространяться всевозможные инфекции», — говорит Брыканов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове объяснили сброс ярко-красной жидкости в реку Дон.

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#Экология#Дон#Река Дон#Загрязнение реки Дон#Общество#Природа#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Анна Ивченко
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