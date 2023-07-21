Эксперт рассказал, как защитить личную информацию от утечки

В первую очередь Максименкова посоветовала не использовать авторизацию на различных сервисах через соцсети, так как это может повысить риск утечки данных. Кроме того, она рекомендует не привязывать все учетные записи к одной электронной почте, чтобы уменьшить уязвимость, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».