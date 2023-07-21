Эксперт рассказал, как защитить личную информацию от утечки

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В первую очередь Максименкова посоветовала не использовать авторизацию на различных сервисах через соцсети, так как это может повысить риск утечки данных. Кроме того, она рекомендует не привязывать все учетные записи к одной электронной почте, чтобы уменьшить уязвимость, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Далее эксперт предостерегает от размещения слишком много личной информации на различных ресурсах. Вместо этого, Максименкова советует передавать личные данные через телефонные звонки, что обеспечит большую безопасность.
Евгения Максименкова также призывает быть осторожными и не соглашаться на обработку личной информации третьими лицами, а также бдительно следить за фишинговыми атаками. Она напоминает, что подозрительные ссылки не стоит открывать, и всегда необходимо перепроверять адреса сайтов.
Для дополнительной защиты, эксперт рекомендует включить двухфакторную аутентификацию на всех возможных сервисах. И если вдруг произойдет утечка данных, Максименкова советует первым делом сменить пароль.
Напоследок, эксперт напомнила, что каждый гражданин имеет право подать жалобу в Роскомнадзор на компанию, ответственную за утечку личной информации, что может помочь усилить контроль над данными и защитить свои права.