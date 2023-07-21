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Фермеры рассказали, что местных арбузов в Ростовской области стоит ждать в августе

21 июля 2023, 12:50
Фото: pxhere.com
Стало известно, когда ждать арбузов в Ростовской области
Арбузы в Ростовской области поспеют только к началу августа, сообщили местные фермеры.

Фермер Дмитрий Аванесян рассказал «Вести. Дон», что арбузы в регионе подоспеют только к августу. Аграрий пожаловался, что причиной для позднего урожая стали холодные и дождливые весна и лето.

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Также Аванесян отмечает, что из-за непогоды большого количества местных арбузов ждать не стоит. Сейчас на один куст приходится примерно один или два арбуза. В прошлом году их количество было в два раза больше.

Ранее эколог Лебедев заявил, что в Ростовской области будут проблемы с уборкой зерна.

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