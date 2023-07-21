Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Фермер Дмитрий Аванесян рассказал «Вести. Дон», что арбузы в регионе подоспеют только к августу. Аграрий пожаловался, что причиной для позднего урожая стали холодные и дождливые весна и лето.
Также Аванесян отмечает, что из-за непогоды большого количества местных арбузов ждать не стоит. Сейчас на один куст приходится примерно один или два арбуза. В прошлом году их количество было в два раза больше.
Ранее эколог Лебедев заявил, что в Ростовской области будут проблемы с уборкой зерна.