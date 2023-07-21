ФОМС: Россияне могут получить медпомощь по полису ОМС в любом регионе страны

В ФОМС рассказали, что граждане часто испытывают недомогание, когда находятся в командировке или на отдыхе в другом регионе, однако острого проявления болезни при этом нет. В таких случаях по полису ОМС можно пройти диспансеризацию, чтобы диагностировать заболевание и приступить к его лечению. Это можно сделать в любой медицинской организации без привязки к региону, а не только в поликлинике, которая закреплена за пациентом по месту проживания.