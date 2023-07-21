ФОМС: Россияне могут получить медпомощь по полису ОМС в любом регионе страны

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Как передает издание «РГ» со ссылкой на Фонд ОМС, система общего медицинского страхования действует на территорий всей Российской Федерации. Каждый гражданин, который застрахован в системе ОМС, вправе рассчитывать на бесплатную медпомощь в любом субъекте страны. При обращении в медучреждение другого региона нужно предъявить страховой полис и паспорт (для взрослых граждан) или свидетельство о рождении (для детей до 14 лет).
Бесплатная медпомощь предоставляется при инфекционных и паразитарных заболеваниях, болезнях крови и кроветворных органов. По полису лечатся новообразования, болезни уха и сосцевидного отростка, заболевания дыхательных органов и пищеварительной системы. Помимо этого, по ОМС осуществляется лечение болезней глаза и его придаточного аппарата, кожи и подкожной клетчатки, а также травмы и отравления. В медучреждениях других регионов можно состоять на учете по беременности, рожать и так далее.
Стоит отметить, что горячие линии территориальных ФОМС, где можно получить оперативную консультацию по интересующим вопросам, работают во всех субъектах страны.
В ФОМС рассказали, что граждане часто испытывают недомогание, когда находятся в командировке или на отдыхе в другом регионе, однако острого проявления болезни при этом нет. В таких случаях по полису ОМС можно пройти диспансеризацию, чтобы диагностировать заболевание и приступить к его лечению. Это можно сделать в любой медицинской организации без привязки к региону, а не только в поликлинике, которая закреплена за пациентом по месту проживания.
«Именно профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация, включают в себя все необходимые исследования в полном объеме для выявления наиболее опасных заболеваний на ранних стадиях. Поэтому в последние годы система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины», — подчеркнул председатель Фонда ОМС Илья Баланин.
Ожидается, что в 2023 году диспансеризацию должны пройти более 86 миллионов российских граждан, из них для 11 миллионов предусмотрена углубленная диспансеризация.