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Фоторепортаж: как тушат пожар на складе с макулатурой в Аксае 21 июля

21 июля 2023, 15:56
Фото: rostovgazeta.ru
Появились фото с места тушения пожара на складе с макулатурой в Аксае 21 июля

Появились фото с места тушения пожара на складе с макулатурой в Аксае 21 июля

В Аксае горит склад с макулатурой, площадь огня достигла 2500 квадратных метров, сообщили в МЧС.

В Аксае горит склад с макулатурой. Площадь огня составляет 2500 квадратных метров. В тушении участвуют более 60 пожарных, десятки единиц техники и авиация. Пожару присвоен третий ранг сложности. Локализовать огонь пока не получается из-за сильного ветра.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Локализовать огонь пока не получается.Пожару присвоен второй ранг сложности. Локализовать огонь пока не получается.
Пожару присвоен второй ранг сложности. Локализовать огонь пока не получается.
Фото: rostovgazeta.ru

Корреспондент RostovGazeta с места событий сообщает, что добраться в Аксай практически невозможно, дорогу сковали огромные пробки. По улицам рядом с местом тушения проложили пожарные рукава.

По улицам рядом с местом тушения проложили пожарные рукава.По улицам рядом с местом тушения проложили пожарные рукава.
По улицам рядом с местом тушения проложили пожарные рукава.
Фото: rostovgazeta.ru
МЧС показало процесс тушения пожара на складе с картоном в Аксае
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Помимо спасателей, на месте инцидента находятся некоторые местные жители. Также повсюду видны упаковки картона, которые сумели спасти из огня.

Помимо спасателей, на месте инцидента находятся некоторые местные жители. Помимо спасателей, на месте инцидента находятся некоторые местные жители.
Помимо спасателей, на месте инцидента находятся некоторые местные жители.
Фото: rostovgazeta.ru

Ветер способствует быстрому распространению пожара. Спасатели пытаются локализовать возгорание, пока оно не перекинулось на другие объекты.

Спасатели пытаются локализовать возгорание, пока оно не перекинулось на другие объекты. Спасатели пытаются локализовать возгорание, пока оно не перекинулось на другие объекты.
Спасатели пытаются локализовать возгорание, пока оно не перекинулось на другие объекты.
Фото: rostovgazeta.ru

Столб дыма, идущий от места пожара, распространяется в сторону Ростова. Жители жалуются на его едкий запах.

Жители жалуются на его едкий запах. Жители жалуются на его едкий запах.
Жители жалуются на его едкий запах.
Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, движение ограничили в Аксае из-за пожара на складе с макулатурой.

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