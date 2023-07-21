В Аксае горит склад с макулатурой. Площадь огня составляет 2500 квадратных метров. В тушении участвуют более 60 пожарных, десятки единиц техники и авиация. Пожару присвоен третий ранг сложности. Локализовать огонь пока не получается из-за сильного ветра.