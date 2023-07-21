Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
В Аксае горит склад с макулатурой. Площадь огня составляет 2500 квадратных метров. В тушении участвуют более 60 пожарных, десятки единиц техники и авиация. Пожару присвоен третий ранг сложности. Локализовать огонь пока не получается из-за сильного ветра.
Корреспондент RostovGazeta с места событий сообщает, что добраться в Аксай практически невозможно, дорогу сковали огромные пробки. По улицам рядом с местом тушения проложили пожарные рукава.
Помимо спасателей, на месте инцидента находятся некоторые местные жители. Также повсюду видны упаковки картона, которые сумели спасти из огня.
Ветер способствует быстрому распространению пожара. Спасатели пытаются локализовать возгорание, пока оно не перекинулось на другие объекты.
Столб дыма, идущий от места пожара, распространяется в сторону Ростова. Жители жалуются на его едкий запах.