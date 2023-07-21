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Фура и военный грузовик столкнулись на трассе «Ростов — Таганрог» 21 июля

21 июля 2023, 18:35
Фото: 1MI
ДТП с участием фуры и военного грузовика произошло в Ростовской области
ДТП с участием фуры и военного грузовика произошло в Ростовской области, рассказали в соцсетях очевидцы.

Лобовое ДТП произошло в пятницу, 21 июля, на трассе «Ростов — Таганрог». Там фура столкнулась с военным грузовиком. Инцидент произошел недалеко от Мержаново.

На кадрах с места происшествия видно, что у грузовика помялась кабина. По инерции его выкинуло на обочину.

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О состоянии водителей ничего не сообщается. В ГИБДД информацией о ДТП не обладают.

Ранее один человек погиб и двое пострадали в тройной аварии в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Происшествия#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие#ДТП в Ростовской области
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