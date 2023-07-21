Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Лобовое ДТП произошло в пятницу, 21 июля, на трассе «Ростов — Таганрог». Там фура столкнулась с военным грузовиком. Инцидент произошел недалеко от Мержаново.
На кадрах с места происшествия видно, что у грузовика помялась кабина. По инерции его выкинуло на обочину.
О состоянии водителей ничего не сообщается. В ГИБДД информацией о ДТП не обладают.
Ранее один человек погиб и двое пострадали в тройной аварии в Ростовской области.