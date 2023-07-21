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Газовики ответили, если угроза взрыва на складе с картоном в Аксае

21 июля 2023, 16:24
Фото: rostovgazeta.ru
Газовики ответили, если угроза взрыва на складе с картоном в Аксае
В Аксае во время пожара на складе с макулатурой отсутствует угроза взрыва, сообщил корреспорнденту RostovGazeta представитель газовой службы.

Напомним, что в вечером в пятницу на улице Пороховая Балка загорелся склад с макулаторой. Пламя успело охватить площадь 2,5 тысячи квадратных метров.

Всего в ликвидации огня задействовали 70 человек, которым понадобились 24 единицы техники. Применяется также авиация в виде вертолета, который сбрасывает воду.

МЧС: Сохраняется угроза распространения пожара
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Газовики ответили, если угроза взрыва на складе с картоном в Аксае
Видео: rostovgazeta.ru

Известно, что пожар тушат по повышенному третьему рангу. О пострадавших информации не поступало.

На место выехал корреспондент RostovGazeta и поговорил с представителям газовой службы. Они сказали, что угроза взрыва отсутствует.

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