Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Напомним, что в вечером в пятницу на улице Пороховая Балка загорелся склад с макулаторой. Пламя успело охватить площадь 2,5 тысячи квадратных метров.
Всего в ликвидации огня задействовали 70 человек, которым понадобились 24 единицы техники. Применяется также авиация в виде вертолета, который сбрасывает воду.
Известно, что пожар тушат по повышенному третьему рангу. О пострадавших информации не поступало.
На место выехал корреспондент RostovGazeta и поговорил с представителям газовой службы. Они сказали, что угроза взрыва отсутствует.