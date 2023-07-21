Но все же герб Нахичевани-на-Дону был хорошо известен в то время не только в Российской империи, но и далеко за ее пределами. Потому как донские армяне вели оживленную торговлю со многими странами, нахичеванских купцов ценили и уважали за их предприимчивость и порядочность.