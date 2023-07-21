Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:24
Герб Нахичевани представляет собой щит прямоугольных очертаний, разделен по диагонали на две части. На левой части на серебряном фоне расположены в три ряда шесть золотых пчел. Каков смысл этого герба? Здесь несложно разобраться. Пчелы указывают на трудолюбие народа, а улей − на обретение Нахичеванью и армянами новой родины.
По одной из версий, число пчел соответствует числу городских приходов − Соборного, Никольского, Успенского, Георгиевского, Федоровского и Вознесенского, образованных армянами, переселившимися из шести городов Крыма. По другой версии количество пчел означает число армянских поселений, а улей − саму Нахичевань. Серебро в геральдике символизирует чистоту, возвышенность, а зелень − цветение, возрождение, жизнь. Золото означает солнечную силу, мощь, богатство.
Герб Нахичевани, как и герб Ростова, был утвержден Александром I в 1811 году.
Так в чем же исключительность герба Нахичевани?
Считается, что размещение золотых пчел в серебряном поле является нарушением правила сочетания тинктур, согласно которому металлы − серебро и золото − можно сочетать только с финифтями: это червлень, лазурь, зелень, чернь, пурпур. Гербы, составленные в нарушение этого правила, называют «гербами в виде исключения». И основания для появления такого герба должны быть весомыми. В свое время для Нахичевани было сделано такое исключение.
Интересно, что наиболее известным гербом такого типа является герб Иерусалима, составленный крестоносцами и представляющий собой крест иерусалимский в серебряном поле.
Предвкушаю обвинения в свой адрес, что, мол, я так люблю свою малую родину Нахичевань, что даже сравниваю ее с Иерусалимом. И все же… С моей точки зрения, история обретения новой родины для целого народа вполне достойна «герба в виде исключения» и уважения потомков.
Приятно и то, что герб Нахичевани продолжает жить. Его используют Нахичеванская-на-Дону армянская община, газета «Нахичевань-на-Дону», сайт «Нахичевань.ru», этот герб стараются увековечить на стендах и памятных знаках нашего города. В частности, автор этих строк занимается подобной популяризацией истории Нахичевани.
А еще в нашем городе создан футбольный клуб «Нахичевань-на-Дону», который своей эмблемой сделал стилизованный герб Нахичевани, чему я очень рад.
Кстати, влияние армянского герба на культуру нашего города и донского края немалое. Когда-то нахичеванским предпринимателем Иваном (Ованесом) Тер-Абрамияном (Тер-Абрамяном) была создана легендарная газета «Донская пчела». Говорят, что в то время изображение пчелы, в том числе и в названиях, у многих ассоциировалось с нахичеванским гербом. Хотя, безусловно, пчела является символом трудолюбия у многих народов, а не только у донских армян.
Но все же герб Нахичевани-на-Дону был хорошо известен в то время не только в Российской империи, но и далеко за ее пределами. Потому как донские армяне вели оживленную торговлю со многими странами, нахичеванских купцов ценили и уважали за их предприимчивость и порядочность.
Вот поэтому в 2022 и 2023 годах при помощи администраций парков культуры и отдыха имени 1 Мая и Вити Черевичкина при активном участии автора этих строк, ростовских краеведов Оксаны Мордовиной, Тиграна Багдыкова, Ольги Головиной и многих других были установлены памятные знаки-указатели «Ростов−Нахичевань». Установлены они соответственно в парках имени 1 Мая и Вити Черевичкина. На этих знаках изображены гербы Ростова и Нахичевани-на-Дону.
Давно уже Нахичевань стала неотъемлемой частью Ростова. Но память о ней живет, как жива и память об удивительном гербе этого города, «гербе в виде исключения».
И эта память о Нахичевани очень важна. Потому как в мировой истории трудно найти аналог такого мирного и взаимно обогащающего существования двух городов. Безусловно, Ростов и Нахичевань − это еще и пример нерушимой дружбы двух братских народов − русского и армянского.
Георгий Багдыков