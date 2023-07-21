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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Глава администрации Аксайского района Константин Доморовский прибыл на место пожара на складе с макулатурой

21 июля 2023, 15:55
Видео: rostovgazeta.ru
#Пожар на складе с картоном в Аксае#Видео
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