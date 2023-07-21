Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко объявил о сроках строительства нового кампуса

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Сейчас на строительной площадке кампуса ведутся подготовительные работы. Параллельно идет ремонт действующих корпусов университета.
Сейчас на месте бывшего Дома офицеров устанавливаются заборы, ведется отсыпка территорий для складирования строительных материалов, подготовка к выемке грунта под котлован. Вскоре здесь начнется возведение кампуса. Глава области Валерий Лимаренко проинспектировал ход работ.
— Ориентировочно, в первой половине августа планируем дать официальный старт строительству нового кампуса — одного из первых, который возводится в современной истории России с нуля. Будем закладывать капсулу, пригласили на торжественное мероприятие министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Ведь создание кампуса мирового уровня в Сахалинской области — это, безусловно, большой шаг в развитии образования нашего региона. Перед нами стоит амбициозная задача, перезагрузить вуз, который будет интересен и нашей молодежи, и преподавателям, и молодым ученым, — отметил Валерий Лимаренко.
Напомним, в 2025 году будет построен студенческий городок на 1500 мест, а в 2026 — завершено возведение образовательного комплекса. Реализация этого проекта мирового уровня стала возможной благодаря национальному проекту «Наука и университеты», который инициировал президент России Владимир Путин. В феврале 2023 года в ходе двусторонней встречи в формате видеоконференцсвязи Валерий Лимаренко обсудил с президентом вопрос строительства кампуса и получил принципиальную поддержку.
Параллельно со строительными работами ведется косметический ремонт действующих корпусов университета, а также благоустройство территории с обустройством зон отдыха.
В обновленных аудиториях будут, в том числе, заниматься старшеклассники, которые только готовятся стать студентами. В ходе посещения лекций профессорско-преподавательского состава ребята смогут точнее определиться с выбором будущей специальности.
— Мы очень благодарны и правительству Сахалинской области, и администрации Южно-Сахалинска, и спонсорам за такую помощь. Понятно, что строительство кампуса займет несколько лет, а пока ребята смогут заниматься в действующих зданиях в более комфортных условиях, — прокомментировал и. о. ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.