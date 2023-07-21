Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко объявил о сроках строительства нового кампуса

— Ориентировочно, в первой половине августа планируем дать официальный старт строительству нового кампуса — одного из первых, который возводится в современной истории России с нуля. Будем закладывать капсулу, пригласили на торжественное мероприятие министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Ведь создание кампуса мирового уровня в Сахалинской области — это, безусловно, большой шаг в развитии образования нашего региона. Перед нами стоит амбициозная задача, перезагрузить вуз, который будет интересен и нашей молодежи, и преподавателям, и молодым ученым, — отметил Валерий Лимаренко.