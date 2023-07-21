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Хакеры обнародовали внутренние данные администрации Ростова

21 июля 2023, 13:14
Фото: Frank Schwichtenberg/cc by 4.0/wikimedia.org
Хакеры обнародовали внутренние данные администрации Ростова
Сайт администрации Ростова подвергся хакерской атаке, сообщила пресс-секретарь учреждения Мария Петрова.

Telegram-канал, предположительно, принадлежащий украинским хакерам, опубликовал внутренние данные администрации Ростова. Сайт ростовских властей и почтовые серверы не работают уже несколько дней.

Пресс-секретарь администрации Мария Петрова хакерскую атаку подтвердила. Она заверила, что специалисты уже работают над решением проблемы. Запросы журналистов Петрова попросила направлять в администрацию непосредственно через канцелярию администрации. «О начале работы сервиса сообщим дополнительно», — заключила пресс-секретарь.

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Фото: https://t.me/rstv01/12310?single

Хакеры, между тем, обнародовали записи с камер администрации Ростова, скриншоты рабочих столов сотрудников учреждения. Также они получили доступ к аккаунтам чиновников в сервисах «Гарант» и «Консультант+».

Ранее председатель комитета по охране окружающей среды внезапно ушел с должности в Ростове.

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