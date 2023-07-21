Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Telegram-канал, предположительно, принадлежащий украинским хакерам, опубликовал внутренние данные администрации Ростова. Сайт ростовских властей и почтовые серверы не работают уже несколько дней.
Пресс-секретарь администрации Мария Петрова хакерскую атаку подтвердила. Она заверила, что специалисты уже работают над решением проблемы. Запросы журналистов Петрова попросила направлять в администрацию непосредственно через канцелярию администрации. «О начале работы сервиса сообщим дополнительно», — заключила пресс-секретарь.
Хакеры, между тем, обнародовали записи с камер администрации Ростова, скриншоты рабочих столов сотрудников учреждения. Также они получили доступ к аккаунтам чиновников в сервисах «Гарант» и «Консультант+».
Ранее председатель комитета по охране окружающей среды внезапно ушел с должности в Ростове.