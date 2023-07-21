«Приехал сегодня на кладбище, а могила моего родного человека почти скрыта под огромной свалкой мусора. Здесь и сухие ветки, и куски спиленных деревьев, и пакеты, и венки от свежих похорон. И вся эта гора практически лежала на памятнике. Еле-еле я, как мог, сдвинул ее. Но для того, чтобы убрать эту гору, ее нужно откапывать экскаватором», — возмущается Иван Мохнаткин [данные изменены по его просьбе].