Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Ростовчане делятся наблюдением, что с каждым визитом на Северное кладбище в Ростове, дорожки становятся уже, а могил — больше. На кварталах, где встречаются заброшенные могилы, люди отмечают огромные горы сухостоя, высотой в человеческий рост.
«Приехал сегодня на кладбище, а могила моего родного человека почти скрыта под огромной свалкой мусора. Здесь и сухие ветки, и куски спиленных деревьев, и пакеты, и венки от свежих похорон. И вся эта гора практически лежала на памятнике. Еле-еле я, как мог, сдвинул ее. Но для того, чтобы убрать эту гору, ее нужно откапывать экскаватором», — возмущается Иван Мохнаткин [данные изменены по его просьбе].
На огромные горы мусора жалуется и горожанка Ирина, не пожелавшая публиковать свою фамилию.
«Кучами мусора, с сухостоем, кое-где с крестами и венками, завалено почти все Северное кладбище», — подчеркивает она.
Больше всего ростовчан возмутило, что при парковке машины перед кладбищем тут же из ближайшего офиса появляется молодой человек, который предлагает услуги по установке памятника и ограждения.
«Значит, деньги они зарабатывают, а порядок навести не хотят?» — негодуют ростовчане.
Собеседники добавляют, что огромные горы сухостоя на кладбище могут попросту загореться и уничтожить памятники.
«А поскольку в Ростове стоит сильная жара, и здесь полно гор с сухим мусором, пожар может разгореться катастрофический. Почему на это никто не реагирует — непонятно», — резюмируют ростовчане.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему родные погибших на СВО бойцов не могут дождаться обустройства могил.