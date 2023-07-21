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«Хоронят, а не убирают?»: ростовчан возмутили горы мусора на Северном кладбище

21 июля 2023, 12:10
Фото: rostovgazeta.ru
Посетителей Северного кладбища в Ростове возмутили горы мусора в человеческий рост

Ростовчан возмутили горы мусора на Северном кладбище

В редакцию RostovGazeta обратились ростовчане. Жители города пожаловались на свалки в человеческий рост, которые лежат на могилах.

Ростовчане делятся наблюдением, что с каждым визитом на Северное кладбище в Ростове, дорожки становятся уже, а могил — больше. На кварталах, где встречаются заброшенные могилы, люди отмечают огромные горы сухостоя, высотой в человеческий рост.

«Приехал сегодня на кладбище, а могила моего родного человека почти скрыта под огромной свалкой мусора. Здесь и сухие ветки, и куски спиленных деревьев, и пакеты, и венки от свежих похорон. И вся эта гора практически лежала на памятнике. Еле-еле я, как мог, сдвинул ее. Но для того, чтобы убрать эту гору, ее нужно откапывать экскаватором», — возмущается Иван Мохнаткин [данные изменены по его просьбе].

Горожане пожаловались, что Северное кладбище в Ростове утопает в мусоре
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"...свалка лежала на памятнике... для того, чтобы эту гору убрать, ее нужно откапывать экскаватором""...свалка лежала на памятнике... для того, чтобы эту гору убрать, ее нужно откапывать экскаватором"
"...свалка лежала на памятнике... для того, чтобы эту гору убрать, ее нужно откапывать экскаватором""...свалка лежала на памятнике... для того, чтобы эту гору убрать, ее нужно откапывать экскаватором"
"...свалка лежала на памятнике... для того, чтобы эту гору убрать, ее нужно откапывать экскаватором"
Фото: rostovgazeta.ru

На огромные горы мусора жалуется и горожанка Ирина, не пожелавшая публиковать свою фамилию.

«Кучами мусора, с сухостоем, кое-где с крестами и венками, завалено почти все Северное кладбище», — подчеркивает она.

«Кучами мусора, с сухостоем, кое-где с крестами и венками, завалено почти все Северное кладбище»«Кучами мусора, с сухостоем, кое-где с крестами и венками, завалено почти все Северное кладбище»
«Кучами мусора, с сухостоем, кое-где с крестами и венками, завалено почти все Северное кладбище»«Кучами мусора, с сухостоем, кое-где с крестами и венками, завалено почти все Северное кладбище»
«Кучами мусора, с сухостоем, кое-где с крестами и венками, завалено почти все Северное кладбище»«Кучами мусора, с сухостоем, кое-где с крестами и венками, завалено почти все Северное кладбище»
«Кучами мусора, с сухостоем, кое-где с крестами и венками, завалено почти все Северное кладбище»
Фото: rostovgazeta.ru

Больше всего ростовчан возмутило, что при парковке машины перед кладбищем тут же из ближайшего офиса появляется молодой человек, который предлагает услуги по установке памятника и ограждения.

«Значит, деньги они зарабатывают, а порядок навести не хотят?» — негодуют ростовчане.

Собеседники добавляют, что огромные горы сухостоя на кладбище могут попросту загореться и уничтожить памятники.

«А поскольку в Ростове стоит сильная жара, и здесь полно гор с сухим мусором, пожар может разгореться катастрофический. Почему на это никто не реагирует — непонятно», — резюмируют ростовчане.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему родные погибших на СВО бойцов не могут дождаться обустройства могил.

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