1. Банкротов. Меры будут действовать до тех пор, пока суд не примет решение о завершении этой процедуры;

2. Призывников, включая мобилизацию, если им было передано уведомление о запрете на выезд;

3. Подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, а также тех, кому вынесли приговор;

4. Имеющим доступ к секретным сведениям;

5. Уклонистов от исполнения судебных обязательств. Например, запрет на выезд может быть наложен на должников по кредитам или на тех, кто не выплачивает алименты;

6. Тем, кто предоставил ложные сведения при получении заграничного паспорта.