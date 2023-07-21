Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Граждане РФ, которым запрещено покидать страну, будут обязаны добровольно сдавать свой заграничный паспорт на хранение.
Перечень тех, кому могут запретить выезд за границу, не поменялся. Как и раньше, ограничения могут быть введены для следующих категорий граждан:
1. Банкротов. Меры будут действовать до тех пор, пока суд не примет решение о завершении этой процедуры;
2. Призывников, включая мобилизацию, если им было передано уведомление о запрете на выезд;
3. Подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, а также тех, кому вынесли приговор;
4. Имеющим доступ к секретным сведениям;
5. Уклонистов от исполнения судебных обязательств. Например, запрет на выезд может быть наложен на должников по кредитам или на тех, кто не выплачивает алименты;
6. Тем, кто предоставил ложные сведения при получении заграничного паспорта.
В соответствии с законодательством, человек, который должен пройти военную службу и получил повестку из военкомата, обязан временно передать свой загранпаспорт в ведомство, которое его выдало. Это необходимо сделать в течение пяти рабочих дней после получения решения о запрете выезда за границу России. Загранпаспорт будет храниться до окончания срока запрета или до истечения срока его действия.
Однако, если человек уехал из страны до получения уведомления, ему не нужно будет сдавать документ.
Важно отметить, что возможно, эти изменения не затронут осенний призыв 2023 года, так как после принятия поправок они начнут действовать через полгода после их официального опубликования.
За это не предусмотрены административные штрафы или другие виды наказания. Если заграничный паспорт не передавать, то документ останется действительным. Однако уехать из России все равно не получится, так как информация о запрете будет храниться в базе данных пограничников.
После истечения срока ограничений, паспорт должны вернуть обратно. Например, после того как человек завершит службу в армии, выполнит судебное распоряжение или отбудет назначенный срок заключения.
Иногда случается, что гражданин увольняется с работы, но еще не прошло время до конца ограничения на выезд. В таких ситуациях нужно подождать пять лет после увольнения, чтобы получить свой заграничный паспорт. До этого момента его передадут на хранение в МВД.
Обычный паспорт никто забирать не будет, он останется и у тех, кому запретят выезд из страны.
В некоторые страны можно попасть и по обычному паспорту. Однако, когда человек получает повестку в армию, в отношении него вводят ограничения и заносят информацию в базу, поэтому он не сможет покинуть страну.
Согласно новым изменениям в законе о выезде и въезде, существует несколько случаев, когда заграничный паспорт может быть признан недействительным.
Во-первых, если документ был утерян, и владелец подал заявление об этом. Это логично, ведь без паспорта невозможно доказать свою личность при пересечении границы.
Во-вторых, если владелец паспорта изменил свои персональные данные, например, фамилию, имя или дату и место рождения. При изменении фамилии после заключения брака, заграничный паспорт станет недействительным.
Еще одна причина для признания паспорта недействительным — истечение его срока действия. Паспорт должен быть обновлен вовремя, иначе он лишится своей юридической силы.
Также, если владелец паспорта умер, это автоматически делает документ недействительным.
Это касается случаев, если сотрудник не вернул паспорт после служебной командировки без уважительной причины.
Если человек перестал быть гражданином Российской Федерации, его заграничный паспорт больше не будет действителен.
Напомним, что призывникам теперь будут направлять повестки в электронном формате. Они получат их через свой личный кабинет на портале Госуслуг. А сам процесс станет автоматизированным
Согласно новым правилам, повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете. После этого гражданам запрещено покидать территорию России, а если они не явятся в военкомат в течение 20 дней, к ним будут применены дополнительные ограничения.