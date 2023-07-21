Если выбирать и покупать квартиру можно круглый год, то в случае с частным домом специалисты советуют учитывать сезонность. Так, к примеру, многие советуют приобретать его зимой, так как это суровое время года сразу покажет все недостатки будущего дома и местности, в которой он находится. Покупатель сразу увидит, насколько прогревается помещение, не течет ли крыша, не сквозит ли из щелей, не заметает ли дороги в поселке. К тому же зимой цены на недвижимость не такие высокие, как весной, летом или осенью.