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Лучшие районы Ростова для проживания в частном доме

21 июля 2023, 18:54
Фото: 1MI
Не все горожане хотят жить в квартирах. Многие выбирают жизнь в частном доме, более просторном и комфортном. В свежем обзоре 2023 года читайте про районы частных домов Ростова.

Ростов делится на 8 административных районов. И во всех наряду с многоквартирной застройкой имеется частный сектор. Причем в составе частных домов есть построенные как ИЖС (индивидуальное жилое строительство), так и расположенные СНТ (садовые некоммерческие товарищества). То есть как частные дома, так и дачи. Только в Кировском и Ленинском нет СНТ, сообщили в администрации Ростова. В нашем мини-обзоре рассмотрим три лучших района для покупки недвижимости на участке земли.

Частные дома в Железнодорожном районе

В Железнодорожном районе Ростова частные дома занимают около 80% территории.

Эта часть города славится своей благоприятной экологической обстановкой. Близость реки, чистый воздух делают его лакомым куском для тех, кто хочет жить ближе к природе, но в черте города.

В Железнодорожном районе Ростова частные дома занимают около 80% территорииВ Железнодорожном районе Ростова частные дома занимают около 80% территории
В Железнодорожном районе Ростова частные дома занимают около 80% территории
Фото: 1MI

Какие здесь дома

Частная застройка тут самая разнообразная. Это место Ростова считается историческим. Когда-то, еще в 18 веке, тут была основана казачья станица Гниловская. С тех пор жизнь в этом месте кипит, территория расширяется, строятся новые частные дома. Если взглянуть на общую панораму частных домов, то можно увидеть и старые одноэтажные кирпичные постройки, и даже деревянные срубы, и, конечно, новые двухэтажные коттеджи.

Стоимость покупки дома

В зависимости от состояния помещений, величины участка, количества комнат, наличия удобств и прочих факторов определяется и стоимость дома. Судя по сайтам недвижимости, цены на дома в частном секторе Железнодорожного района Ростова — от 2 млн рублей и выше. За эту стоимость можно купить однокомнатный или двухкомнатный дом приблизительно 40 кв. км. на участке в 1,5 — 2 сотки без особых удобств.

Удобство расположения Железнодорожного района

Железнодорожный район Ростова не является центральным, но от центра и всех важных административных учреждений он находится недалеко — всего несколько остановок на автобусе. Также место удобно граничит с такими районами, как Ленинский, где расположено много вузов, и Советский, где находится ряд крупных промышленных объектов. Также на территории Железнодорожного района расположен городской вокзал.

На территории Железнодорожного района расположен городской вокзалНа территории Железнодорожного района расположен городской вокзал
На территории Железнодорожного района расположен городской вокзал
Фото: 1MI

Инфраструктура внутри района

Железнодорожный район Ростова давно заселен, поэтому здесь развита социальная инфраструктура: поликлиники, школы, детские сады, спорткомплексы, отделения банков, МФЦ, торгово-развлекательные центры и многое другое. Место очень зеленое — здесь находятся Ботанический сад и Кумженская роща, куда любят приезжать на выходные многие жители Ростовской области.

Частные дома в Первомайском районе

Первомайский район Ростова расположен в северо-восточной части города. Раньше тут преобладала частная застройка, затем ее стали оттеснять многоэтажные жилые микрорайоны. Но частный сектор все равно представлен достаточно обширно, в основном в районах 2-го поселка Орджоникидзе и на Сельмаше.

Какие здесь дома

Жилье в частном секторе Первомайского района Ростова разных типов застройки. Есть одноэтажные домики с шиферной крышей, есть двухэтажные коттеджи с мансардой и черепичной крышей. В целом застройка одноэтажная, добротная, из жженого кирпича. Дома продают со всеми удобствами: канализацией, электричеством, отоплением, стеклопакетами.

Стоимость покупки дома

Изучив предложения на сайте недвижимости, можно прийти к выводу, что минимальная стоимость жилья в Первомайском районе Ростова варьируется в диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей. За эту цену можно приобрести дом с участком от 2 до 5 соток.

Минимальная стоимость жилья в Первомайском районе Ростова варьируется в диапазоне от 2 до 2,5 млн рублейМинимальная стоимость жилья в Первомайском районе Ростова варьируется в диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей
Минимальная стоимость жилья в Первомайском районе Ростова варьируется в диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей
Фото: 1MI

Удобство расположения Первомайского района

С окраин довольно далеко добираться до центра, но выручает удобная транспортная развязка, по дорогам хорошо ходит общественный транспорт — автобусы, троллейбусы, маршрутки. На территории района функционирует завод «Ростсельмаш» и еще ряд промышленных предприятий. Для тех, кто работает в промзоне, удобно добираться. Также под боком находится большая зона отдыха — Ростовское море. Воздушные ворота Ростова тоже находятся в Первомайском.

Инфраструктура внутри района

На территории Первомайского района расположены школы, детсады, лицей, работают областная клиническая больница и муниципальная поликлиника. Крупных ТРЦ нет, но очень много разнообразных продовольственных и промтоварных магазинов, супермаркетов и рынков с демократическими ценами.

Частные дома в Ворошиловском районе

Это один из самых молодых и при этом густонаселенных районов Ростова. Многие отчасти ценят район за обилие частных домов и дач. Они расположены ближе к окраине, и в целом эти места похожи на уютные загородные поселки. Но это городская территория. При этом тут очень живописно, чистый воздух, много зелени, протекает река.

Какие здесь дома

Тут расположено много объектов, находящихся в СНТ. Дачи видны издалека, их отличают большие участки, на которых обустроены сады и огороды, сараи для живности, хозпостройки и пр. Частные дома здесь добротные, кирпичные, как правило, одно- или двухэтажные. Объекты недвижимости, как правило, имеют все удобства: канализацию, местное отопление, горячую воду и пр.

Частные дома здесь добротные, кирпичные, как правило, одно- или двухэтажныеЧастные дома здесь добротные, кирпичные, как правило, одно- или двухэтажные
Частные дома здесь добротные, кирпичные, как правило, одно- или двухэтажные
Фото: 1MI

Стоимость покупки дома

Судя по анализу сайта недвижимости, частные дома в Ворошиловском районе Ростова можно найти на любой вкус и бюджет: продаются участки от 3 соток до 130. На стоимость влияют наличие удобств, ремонта, состояние участка, наличие пристроек, планировка комнат, меблировка и еще ряд факторов. Стартовая цена на дома — от 2,5 млн рублей за простой домик с участком 1,5 — 3 сотки.

Удобство расположения Ворошиловского района

До центра Ростова жителям Ворошиловского района далековато. Но многие ездят туда не так уж и часто. Дело в том, что в Ворошиловском все необходимое имеется в непосредственной близости. Его плюс в том, что он активно застраивается, расширяется, благоустраивается.

Инфраструктура внутри района

Этот район Ростова называют спальным. А в таких местах, как известно, все под рукой, поблизости. Но в последнее время Ворошиловский уже перерос статус простого жилого массива. Сегодня это перспективный район Ростова. Тут находятся десятки детсадов, школ, крупные ТРЦ, а также объекты сервиса, банки, вузы, стадионы, спорткомплексы. Есть свой пляж с инфраструктурой и другие места для отдыха.

Как выбрать хороший дом для проживания в Ростове

Прежде всего нужно определиться, устраивает ли вас Вданный район Ростова, его инфраструктура, не далеко ли добираться до работы и других мест для частого посещения. В случае утвердительного ответа можно смело нанимать риэлтора, который предоставит варианты, исходя из ваших пожеланий и финансовых возможностей. Также можно осуществлять поиски самого лучшего для себя дома самостоятельно. Благо, многочисленные сайты недвижимости позволяют это делать. Внимательно изучайте фотографии, видео, планировку.

Можно осуществлять поиски самого лучшего для себя дома самостоятельноМожно осуществлять поиски самого лучшего для себя дома самостоятельно
Можно осуществлять поиски самого лучшего для себя дома самостоятельно
Фото: 1MI

В какое время года лучше покупать дом в Ростове

Если выбирать и покупать квартиру можно круглый год, то в случае с частным домом специалисты советуют учитывать сезонность. Так, к примеру, многие советуют приобретать его зимой, так как это суровое время года сразу покажет все недостатки будущего дома и местности, в которой он находится. Покупатель сразу увидит, насколько прогревается помещение, не течет ли крыша, не сквозит ли из щелей, не заметает ли дороги в поселке. К тому же зимой цены на недвижимость не такие высокие, как весной, летом или осенью.

Как правильно оформить дом в собственность

Частный объект недвижимости, как правило, приобретается на основании договора купли-продажи. Перед сделкой продавец должен подготовить ряд документов, в числе которых документы на собственность, план дома, выписка из кадастра, согласие на продажу всех собственников. А покупатель лично или при помощи специалистов должен проверить все бумаги на подлинность. После чего подается заявление на регистрацию недвижимости. Сделка совершается в присутствии нотариуса.

#Общество#Недвижимость#Дом#Жилье
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