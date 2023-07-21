Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
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Updated Сегодня, 18:56
Ростов делится на 8 административных районов. И во всех наряду с многоквартирной застройкой имеется частный сектор. Причем в составе частных домов есть построенные как ИЖС (индивидуальное жилое строительство), так и расположенные СНТ (садовые некоммерческие товарищества). То есть как частные дома, так и дачи. Только в Кировском и Ленинском нет СНТ, сообщили в администрации Ростова. В нашем мини-обзоре рассмотрим три лучших района для покупки недвижимости на участке земли.
В Железнодорожном районе Ростова частные дома занимают около 80% территории.
Эта часть города славится своей благоприятной экологической обстановкой. Близость реки, чистый воздух делают его лакомым куском для тех, кто хочет жить ближе к природе, но в черте города.
Частная застройка тут самая разнообразная. Это место Ростова считается историческим. Когда-то, еще в 18 веке, тут была основана казачья станица Гниловская. С тех пор жизнь в этом месте кипит, территория расширяется, строятся новые частные дома. Если взглянуть на общую панораму частных домов, то можно увидеть и старые одноэтажные кирпичные постройки, и даже деревянные срубы, и, конечно, новые двухэтажные коттеджи.
В зависимости от состояния помещений, величины участка, количества комнат, наличия удобств и прочих факторов определяется и стоимость дома. Судя по сайтам недвижимости, цены на дома в частном секторе Железнодорожного района Ростова — от 2 млн рублей и выше. За эту стоимость можно купить однокомнатный или двухкомнатный дом приблизительно 40 кв. км. на участке в 1,5 — 2 сотки без особых удобств.
Железнодорожный район Ростова не является центральным, но от центра и всех важных административных учреждений он находится недалеко — всего несколько остановок на автобусе. Также место удобно граничит с такими районами, как Ленинский, где расположено много вузов, и Советский, где находится ряд крупных промышленных объектов. Также на территории Железнодорожного района расположен городской вокзал.
Железнодорожный район Ростова давно заселен, поэтому здесь развита социальная инфраструктура: поликлиники, школы, детские сады, спорткомплексы, отделения банков, МФЦ, торгово-развлекательные центры и многое другое. Место очень зеленое — здесь находятся Ботанический сад и Кумженская роща, куда любят приезжать на выходные многие жители Ростовской области.
Первомайский район Ростова расположен в северо-восточной части города. Раньше тут преобладала частная застройка, затем ее стали оттеснять многоэтажные жилые микрорайоны. Но частный сектор все равно представлен достаточно обширно, в основном в районах 2-го поселка Орджоникидзе и на Сельмаше.
Жилье в частном секторе Первомайского района Ростова разных типов застройки. Есть одноэтажные домики с шиферной крышей, есть двухэтажные коттеджи с мансардой и черепичной крышей. В целом застройка одноэтажная, добротная, из жженого кирпича. Дома продают со всеми удобствами: канализацией, электричеством, отоплением, стеклопакетами.
Изучив предложения на сайте недвижимости, можно прийти к выводу, что минимальная стоимость жилья в Первомайском районе Ростова варьируется в диапазоне от 2 до 2,5 млн рублей. За эту цену можно приобрести дом с участком от 2 до 5 соток.
С окраин довольно далеко добираться до центра, но выручает удобная транспортная развязка, по дорогам хорошо ходит общественный транспорт — автобусы, троллейбусы, маршрутки. На территории района функционирует завод «Ростсельмаш» и еще ряд промышленных предприятий. Для тех, кто работает в промзоне, удобно добираться. Также под боком находится большая зона отдыха — Ростовское море. Воздушные ворота Ростова тоже находятся в Первомайском.
На территории Первомайского района расположены школы, детсады, лицей, работают областная клиническая больница и муниципальная поликлиника. Крупных ТРЦ нет, но очень много разнообразных продовольственных и промтоварных магазинов, супермаркетов и рынков с демократическими ценами.
Это один из самых молодых и при этом густонаселенных районов Ростова. Многие отчасти ценят район за обилие частных домов и дач. Они расположены ближе к окраине, и в целом эти места похожи на уютные загородные поселки. Но это городская территория. При этом тут очень живописно, чистый воздух, много зелени, протекает река.
Тут расположено много объектов, находящихся в СНТ. Дачи видны издалека, их отличают большие участки, на которых обустроены сады и огороды, сараи для живности, хозпостройки и пр. Частные дома здесь добротные, кирпичные, как правило, одно- или двухэтажные. Объекты недвижимости, как правило, имеют все удобства: канализацию, местное отопление, горячую воду и пр.
Судя по анализу сайта недвижимости, частные дома в Ворошиловском районе Ростова можно найти на любой вкус и бюджет: продаются участки от 3 соток до 130. На стоимость влияют наличие удобств, ремонта, состояние участка, наличие пристроек, планировка комнат, меблировка и еще ряд факторов. Стартовая цена на дома — от 2,5 млн рублей за простой домик с участком 1,5 — 3 сотки.
До центра Ростова жителям Ворошиловского района далековато. Но многие ездят туда не так уж и часто. Дело в том, что в Ворошиловском все необходимое имеется в непосредственной близости. Его плюс в том, что он активно застраивается, расширяется, благоустраивается.
Этот район Ростова называют спальным. А в таких местах, как известно, все под рукой, поблизости. Но в последнее время Ворошиловский уже перерос статус простого жилого массива. Сегодня это перспективный район Ростова. Тут находятся десятки детсадов, школ, крупные ТРЦ, а также объекты сервиса, банки, вузы, стадионы, спорткомплексы. Есть свой пляж с инфраструктурой и другие места для отдыха.
Прежде всего нужно определиться, устраивает ли вас Вданный район Ростова, его инфраструктура, не далеко ли добираться до работы и других мест для частого посещения. В случае утвердительного ответа можно смело нанимать риэлтора, который предоставит варианты, исходя из ваших пожеланий и финансовых возможностей. Также можно осуществлять поиски самого лучшего для себя дома самостоятельно. Благо, многочисленные сайты недвижимости позволяют это делать. Внимательно изучайте фотографии, видео, планировку.
Если выбирать и покупать квартиру можно круглый год, то в случае с частным домом специалисты советуют учитывать сезонность. Так, к примеру, многие советуют приобретать его зимой, так как это суровое время года сразу покажет все недостатки будущего дома и местности, в которой он находится. Покупатель сразу увидит, насколько прогревается помещение, не течет ли крыша, не сквозит ли из щелей, не заметает ли дороги в поселке. К тому же зимой цены на недвижимость не такие высокие, как весной, летом или осенью.
Частный объект недвижимости, как правило, приобретается на основании договора купли-продажи. Перед сделкой продавец должен подготовить ряд документов, в числе которых документы на собственность, план дома, выписка из кадастра, согласие на продажу всех собственников. А покупатель лично или при помощи специалистов должен проверить все бумаги на подлинность. После чего подается заявление на регистрацию недвижимости. Сделка совершается в присутствии нотариуса.