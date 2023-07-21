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Published Сегодня, 19:00

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

Лучшие районы Ростова для проживания в квартире

21 июля 2023, 19:00
Ростов — столица юга России. Ежегодно сюда приезжают сотни туристов. Многим нравится этот теплый, солнечный город — и они принимают решение о переезде. Какой район выбрать для проживания? Где наиболее развитая инфраструктура? Читайте в нашем материале.

Ростов — город-миллионник. Он входит в топ-10 самых густонаселенных городов РФ и продолжает стремительно расти. Город разделен на 8 районов: Железнодорожный, Кировский, Советский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский, Ворошиловский. Все они являются жилыми, но различаются по площади, состоянию инфраструктуры, экологии и пр. Расскажем подробнее о пятерке лучших.

Советский район

Начнем с крупнейшего района Ростова, его еще называют Западным жилым массивом. Он занимает территорию площадью более 85 кв. км, примыкает к центральной части города и тянется практически до самых окраин. Он очень живописный, здесь множество парков, аллей. Развитая инфраструктура включает в себя социальные объекты, торговые центры, предприятия услуг.

Плюсы и минусы

Жители Советского района Ростова любят его за развитую и компактно расположенную инфраструктуру, когда, как говорится, все под рукой: школы, больницы, детские сады, образовательные учреждения, ТРЦ, парки и пр. К тому же локация расположена в непосредственной близости к центру, где сосредоточены административные и другие важные объекты. В числе минусов стоит упомянуть наличие на территории Советского района крупных промышленных предприятий: ВНИГРИуголь, «Южгипрозем», «Гидрохим» и пр., — вследствие чего массив не считается благополучным в экологическом плане.

Стоимость покупки и аренды квартиры

Советский район Ростова славится довольно разномастной жилой застройкой. Старый фонд, возводимый еще во времена СССР, соседствует тут с новыми современными ЖК, а также домами частного сектора. На рынке представлена и вторичка, и новостройки — каждый найдет жилье по бюджету. Если наиболее ходовые — 1- и 2-комнатные квартиры — в старой пятиэтажке стоят 3-3,5 млн, то в ЖК нового образца их цена выше на 1,5-2 млн. Аренда однокомнатной квартиры стоит от 10 тысяч рублей, двухкомнатной — от 14-15 тысяч.

Железнодорожный район

Второй по площади район Ростова — 69 кв. км. Свое название получил согласно расположенным тут крупным объектам Северо-Кавказской железной дороги. Здесь находится ростовский вокзал, который ежедневно обслуживает тысячи пассажиров. Район славится хорошей транспортной развязкой.

Плюсы и минусы

Безусловным плюсом этой локации является обилие зелени и благоприятная экологическая обстановка. Здесь находится знаменитая Кумженская роща, ботанический сад. В числе минусов местные жители отмечают качество дорог и недостаточно развитую социальную инфраструктуру.

Стоимость покупки и аренды квартиры

Отличительной особенностью этого ростовского района считается обилие объектов частного сектора. Но этажная застройка тоже присутствует. А с недавних пор ведется активное строительство жилых высоток. Однокомнатную квартиру в Железнодорожном районе Ростова можно приобрести за сумму от 3 млн рублей, двухкомнатную — от 4,5 млн. Ежемесячное проживание на условиях аренды обойдется: в однушке — от 14 тысяч рублей, в двушке — от 17 тысяч рублей.

Кировский район

Это исторический, деловой и культурный центр Ростова. Здесь расположены десятки банков, офисов крупных предприятий, крупнейшие торговые, развлекательные, спортивные центры, престижные клиники, вузы, рестораны и другие учреждения. Место славится живописной архитектурой, центр всегда посещает множество туристов.

Плюсы и минусы

Бесспорно, тот факт, что лучшие объекты социальной, торговой и развлекательной инфраструктуры Ростова расположены в непосредственной близости — большое преимущество. Среди минусов стоит отметить отсутствие тишины — жизнь в центральном районе не замолкает ни на минуту, а также загазованность из-за обилия машин.

Стоимость покупки и аренды квартиры

Ростовский центр отмечен повышенной стоимостью на недвижимость. Купить здесь квартиру многим покажется просто нереальным. Даже стоимость аренды тут обозначена внушительными цифрами. К примеру, за скромную малогабаритную однушку владельцы просят от 20 тысяч. А за студию со всеми удобствами в новостройке — от 30 тысяч. Что касается покупки, то однокомнатную квартиру в этой районе можно приобрести от 5,5 миллиона и выше, в зависимости от места, планировки и удобств.

Ленинский район

Ленинский район — это исторический и административный центр Ростова. Здесь расположена мэрия, также в изобилии представлены музеи, банки, торговые центры. Район расположен по обеим берегам Дона, славится красивыми набережными, парками, скверами.

Плюсы и минусы

Плюсы проживания тут переоценить сложно. Рядом все муниципальные объекты, крупные клиники, вузы, торговые центры. Близость Кировского района Ростова с его деловыми и развлекательными учреждениями тоже очень удобна. Место очень зеленое, есть возможность наслаждаться прогулками. Из минусов опять же стоит отметить загазованность из-за автомобильных выхлопов, достаточно высокую плотность населения, ряд мелких предприятий, загрязняющих атмосферу.

Стоимость покупки и аренды квартиры

Застройка тут неоднородная: тут и величественные «сталинки», и частный сектор, и серые блочные пятиэтажки, и ультрасовременные элитные высотки. Соответственно, и разброс цен очень большой. В среднем однушку в бюджетной новостройке можно купить за 5,5 — 6,5 млн рублей. Аренда такой же квартиры обойдется в 17 тысяч ежемесячно.

Пролетарский район

В числе востребованных районов Ростова значится и Пролетарский. Он довольно обширный, имеет всю необходимую инфраструктуру. Его, как правило, населяют семьи среднего достатка, с детьми. Для последних тут имеется множество возможностей — стадионы, спорткомплексы, дома творчества, парки и пр.

Плюсы и минусы

В числе плюсов местные жители, кроме удобного расположения социальных объектов, отмечают наличие местного пляжа, крупных и недорогих рынков. Среди минусов ростовчане единогласно называют неудобную транспортную развязку. В районе есть локации, откуда очень неудобно уезжать.

Стоимость покупки и аренды квартиры

Еще один плюс района в том, что здесь можно найти весьма бюджетное жилье. Самая доступная цена для однокомнатной квартиры — 3-3,2 млн рублей. Аренда обойдется в 8-12 тысяч рублей.

#Ростов-на-Дону#Район#Советский район#Ленинский район#Пролетарский район#Квартира
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