Ростовский центр отмечен повышенной стоимостью на недвижимость. Купить здесь квартиру многим покажется просто нереальным. Даже стоимость аренды тут обозначена внушительными цифрами. К примеру, за скромную малогабаритную однушку владельцы просят от 20 тысяч. А за студию со всеми удобствами в новостройке — от 30 тысяч. Что касается покупки, то однокомнатную квартиру в этой районе можно приобрести от 5,5 миллиона и выше, в зависимости от места, планировки и удобств.