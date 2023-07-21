Posted Сегодня, 19:00
Published Сегодня, 19:00
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Ростов — город-миллионник. Он входит в топ-10 самых густонаселенных городов РФ и продолжает стремительно расти. Город разделен на 8 районов: Железнодорожный, Кировский, Советский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский, Ворошиловский. Все они являются жилыми, но различаются по площади, состоянию инфраструктуры, экологии и пр. Расскажем подробнее о пятерке лучших.
Начнем с крупнейшего района Ростова, его еще называют Западным жилым массивом. Он занимает территорию площадью более 85 кв. км, примыкает к центральной части города и тянется практически до самых окраин. Он очень живописный, здесь множество парков, аллей. Развитая инфраструктура включает в себя социальные объекты, торговые центры, предприятия услуг.
Жители Советского района Ростова любят его за развитую и компактно расположенную инфраструктуру, когда, как говорится, все под рукой: школы, больницы, детские сады, образовательные учреждения, ТРЦ, парки и пр. К тому же локация расположена в непосредственной близости к центру, где сосредоточены административные и другие важные объекты. В числе минусов стоит упомянуть наличие на территории Советского района крупных промышленных предприятий: ВНИГРИуголь, «Южгипрозем», «Гидрохим» и пр., — вследствие чего массив не считается благополучным в экологическом плане.
Советский район Ростова славится довольно разномастной жилой застройкой. Старый фонд, возводимый еще во времена СССР, соседствует тут с новыми современными ЖК, а также домами частного сектора. На рынке представлена и вторичка, и новостройки — каждый найдет жилье по бюджету. Если наиболее ходовые — 1- и 2-комнатные квартиры — в старой пятиэтажке стоят 3-3,5 млн, то в ЖК нового образца их цена выше на 1,5-2 млн. Аренда однокомнатной квартиры стоит от 10 тысяч рублей, двухкомнатной — от 14-15 тысяч.
Второй по площади район Ростова — 69 кв. км. Свое название получил согласно расположенным тут крупным объектам Северо-Кавказской железной дороги. Здесь находится ростовский вокзал, который ежедневно обслуживает тысячи пассажиров. Район славится хорошей транспортной развязкой.
Безусловным плюсом этой локации является обилие зелени и благоприятная экологическая обстановка. Здесь находится знаменитая Кумженская роща, ботанический сад. В числе минусов местные жители отмечают качество дорог и недостаточно развитую социальную инфраструктуру.
Отличительной особенностью этого ростовского района считается обилие объектов частного сектора. Но этажная застройка тоже присутствует. А с недавних пор ведется активное строительство жилых высоток. Однокомнатную квартиру в Железнодорожном районе Ростова можно приобрести за сумму от 3 млн рублей, двухкомнатную — от 4,5 млн. Ежемесячное проживание на условиях аренды обойдется: в однушке — от 14 тысяч рублей, в двушке — от 17 тысяч рублей.
Это исторический, деловой и культурный центр Ростова. Здесь расположены десятки банков, офисов крупных предприятий, крупнейшие торговые, развлекательные, спортивные центры, престижные клиники, вузы, рестораны и другие учреждения. Место славится живописной архитектурой, центр всегда посещает множество туристов.
Бесспорно, тот факт, что лучшие объекты социальной, торговой и развлекательной инфраструктуры Ростова расположены в непосредственной близости — большое преимущество. Среди минусов стоит отметить отсутствие тишины — жизнь в центральном районе не замолкает ни на минуту, а также загазованность из-за обилия машин.
Ростовский центр отмечен повышенной стоимостью на недвижимость. Купить здесь квартиру многим покажется просто нереальным. Даже стоимость аренды тут обозначена внушительными цифрами. К примеру, за скромную малогабаритную однушку владельцы просят от 20 тысяч. А за студию со всеми удобствами в новостройке — от 30 тысяч. Что касается покупки, то однокомнатную квартиру в этой районе можно приобрести от 5,5 миллиона и выше, в зависимости от места, планировки и удобств.
Ленинский район — это исторический и административный центр Ростова. Здесь расположена мэрия, также в изобилии представлены музеи, банки, торговые центры. Район расположен по обеим берегам Дона, славится красивыми набережными, парками, скверами.
Плюсы проживания тут переоценить сложно. Рядом все муниципальные объекты, крупные клиники, вузы, торговые центры. Близость Кировского района Ростова с его деловыми и развлекательными учреждениями тоже очень удобна. Место очень зеленое, есть возможность наслаждаться прогулками. Из минусов опять же стоит отметить загазованность из-за автомобильных выхлопов, достаточно высокую плотность населения, ряд мелких предприятий, загрязняющих атмосферу.
Застройка тут неоднородная: тут и величественные «сталинки», и частный сектор, и серые блочные пятиэтажки, и ультрасовременные элитные высотки. Соответственно, и разброс цен очень большой. В среднем однушку в бюджетной новостройке можно купить за 5,5 — 6,5 млн рублей. Аренда такой же квартиры обойдется в 17 тысяч ежемесячно.
В числе востребованных районов Ростова значится и Пролетарский. Он довольно обширный, имеет всю необходимую инфраструктуру. Его, как правило, населяют семьи среднего достатка, с детьми. Для последних тут имеется множество возможностей — стадионы, спорткомплексы, дома творчества, парки и пр.
В числе плюсов местные жители, кроме удобного расположения социальных объектов, отмечают наличие местного пляжа, крупных и недорогих рынков. Среди минусов ростовчане единогласно называют неудобную транспортную развязку. В районе есть локации, откуда очень неудобно уезжать.
Еще один плюс района в том, что здесь можно найти весьма бюджетное жилье. Самая доступная цена для однокомнатной квартиры — 3-3,2 млн рублей. Аренда обойдется в 8-12 тысяч рублей.