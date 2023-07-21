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Минимальный набор продуктов в Ростовской области подорожал на 9,2%

21 июля 2023, 09:34
Фото: 1MI
Минимальный набор продуктов в Ростовской области подорожал на 9,2%
В Ростовской области стоимость условного набора продуктов увеличилась на 9,2%, следует из данных Ростовстата.

В июне 2023 года стоимость составила 5,6 тысячи рублей в расчете на месяц. За месяц этот показатель вырос на 1,2%, с начала года — 9,2%.

В целом по России стоимость достигает шести тысяч рублей. Если рассматривать по регионам ЮФО, то на первом месте находится Краснодарский края — 6,1 тысячи рублей.

Экономист объяснил, почему в Ростовской области подорожает газировка и соки
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Далее идут Севастополь и Крым, а после стоит Ростовская область.

Ранее экономист объяснил, почему в Ростовской области подорожает газировка и соки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Подорожание#Ростовстат#Стоимость продуктов#Инфляция#Южный федеральный округ#Краснодарский край#Севастополь#Крым#Газировка#Соки
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