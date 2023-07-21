Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В июне 2023 года стоимость составила 5,6 тысячи рублей в расчете на месяц. За месяц этот показатель вырос на 1,2%, с начала года — 9,2%.
В целом по России стоимость достигает шести тысяч рублей. Если рассматривать по регионам ЮФО, то на первом месте находится Краснодарский края — 6,1 тысячи рублей.
Далее идут Севастополь и Крым, а после стоит Ростовская область.
Ранее экономист объяснил, почему в Ростовской области подорожает газировка и соки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.