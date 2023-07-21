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Published Сегодня, 14:17

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Мощный пожар распространяется в районе рынка «Алмаз» под Ростовом

21 июля 2023, 14:17
Фото: ТГ канал Тютина
Видео мощного пожара в районе «Меги» в Ростове публикуют в соцсетях
Пожар произошел, на выезде из Ростова, рядом с рынком «Алмаз», сообщили в соцсетях очевидцы.

Пожар произошел в Ростове в районе «Меги» и закрытых овощных рынков. Огромный столб густого черного дыма распространяется ветром в центр города.

Пользователи соцсетей сообщают, что источник огня, вероятно, находится на территории складов рынка «Алмаз» в Аксайском районе.

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В МЧС инцидент пока никак не комментируют. Однако очевидцы заверяют, что на место происшествия уже прибыли пожарные и спецтехника.
Видео: rostovgazeta.ru

В МЧС инцидент пока никак не комментируют. Однако очевидцы заверяют, что на место происшествия уже прибыли пожарные и спецтехника.

Информация об инциденте уточняется.

Накануне вечером торговые площади горели в Гуково Ростовской области.

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