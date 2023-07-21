Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Пожар произошел в Ростове в районе «Меги» и закрытых овощных рынков. Огромный столб густого черного дыма распространяется ветром в центр города.
Пользователи соцсетей сообщают, что источник огня, вероятно, находится на территории складов рынка «Алмаз» в Аксайском районе.
В МЧС инцидент пока никак не комментируют. Однако очевидцы заверяют, что на место происшествия уже прибыли пожарные и спецтехника.
Информация об инциденте уточняется.
Накануне вечером торговые площади горели в Гуково Ростовской области.