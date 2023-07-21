МТС Банк: более 47 тысяч гарантий за первое полугодие

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Получателями гарантий стали свыше 15 тысяч представителей малого и среднего бизнеса в сфере государственных и муниципальных закупок.
Сегодня МТС Банк предлагает широкий спектр банковских продуктов для клиентов, осуществляющих свою деятельность в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ: оформление гарантий на обеспечение участия в конкурсе, обеспечение гарантийных обязательств, исполнениеконтракта.
По словам вице-президента, руководителя кластера малого бизнеса МТС Банка Надежды Панчуриной, за последние полгода МТС Банк существенно упростил порядок выдачи гарантий: например, сумму до 10 миллионов рублей банкготов обеспечить в экспресс-режиме, срок рассмотрения клиентской заявки составляет всего пять минут, а время от ее поступления до предоставления гарантий — 50 минут. Гарантии на сумму свыше 10 миллионов рублей одобряются за 20 минут, при том, что подписание документов осуществляется по каналам электронного документооборота, и личное присутствие клиента в банке не требуется.
— Подобная скорость и гибкость в процессах банка позволяет участникам госзакупок реализовывать еще больше проектов в этой сфере, — подчеркнула Надежда Панчурина.
По данным аналитиков МТС Банка, область применения выданных гарантий чаще всего связана с обеспечениемгосконтрактов в социальной сфере — это благоустройство общественных территорий, ремонт объектов социального назначения, а также строительно-монтажные работы. Десятки проектов, направленные на создание благоприятной окружающей и социальной среды, благодаря гарантированной поддержке МТС Банка, стали реальностью. Так, при поддержке банка местныепредприниматели за полгода смогли благоустроить и отремонтировать рекреационные зоны в городах Камышин (Волгоградская область) и Соль-Илецк (Оренбургскаяобласть), а также школы в Москве, Псковской и Сахалинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.
В целом, за все время работы гарантийного бизнеса МТС Банк выдал гарантии получателям госконтрактов на общую сумму более 82 миллиардов рублей.