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МТС Банк: более 47 тысяч гарантий за первое полугодие

21 июля 2023, 13:17
Фото: rawpixel.com/freepik.com
Переход на полную автоматизацию в сфере развития гарантийного бизнеса позволил МТС Банку только за шесть месяцев этого года выдать более 47 тысяч гарантий на сумму 35,7 миллиардов рублей.

Получателями гарантий стали свыше 15 тысяч представителей малого и среднего бизнеса в сфере государственных и муниципальных закупок.

Сегодня МТС Банк предлагает широкий спектр банковских продуктов для клиентов, осуществляющих свою деятельность в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ: оформление гарантий на обеспечение участия в конкурсе, обеспечение гарантийных обязательств, исполнениеконтракта.

По словам вице-президента, руководителя кластера малого бизнеса МТС Банка Надежды Панчуриной, за последние полгода МТС Банк существенно упростил порядок выдачи гарантий: например, сумму до 10 миллионов рублей банкготов обеспечить в экспресс-режиме, срок рассмотрения клиентской заявки составляет всего пять минут, а время от ее поступления до предоставления гарантий — 50 минут. Гарантии на сумму свыше 10 миллионов рублей одобряются за 20 минут, при том, что подписание документов осуществляется по каналам электронного документооборота, и личное присутствие клиента в банке не требуется.

— Подобная скорость и гибкость в процессах банка позволяет участникам госзакупок реализовывать еще больше проектов в этой сфере, — подчеркнула Надежда Панчурина.

По данным аналитиков МТС Банка, область применения выданных гарантий чаще всего связана с обеспечениемгосконтрактов в социальной сфере — это благоустройство общественных территорий, ремонт объектов социального назначения, а также строительно-монтажные работы. Десятки проектов, направленные на создание благоприятной окружающей и социальной среды, благодаря гарантированной поддержке МТС Банка, стали реальностью. Так, при поддержке банка местныепредприниматели за полгода смогли благоустроить и отремонтировать рекреационные зоны в городах Камышин (Волгоградская область) и Соль-Илецк (Оренбургскаяобласть), а также школы в Москве, Псковской и Сахалинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

В целом, за все время работы гарантийного бизнеса МТС Банк выдал гарантии получателям госконтрактов на общую сумму более 82 миллиардов рублей.

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