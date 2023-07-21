МТС Банк: более 47 тысяч гарантий за первое полугодие

По словам вице-президента, руководителя кластера малого бизнеса МТС Банка Надежды Панчуриной, за последние полгода МТС Банк существенно упростил порядок выдачи гарантий: например, сумму до 10 миллионов рублей банкготов обеспечить в экспресс-режиме, срок рассмотрения клиентской заявки составляет всего пять минут, а время от ее поступления до предоставления гарантий — 50 минут. Гарантии на сумму свыше 10 миллионов рублей одобряются за 20 минут, при том, что подписание документов осуществляется по каналам электронного документооборота, и личное присутствие клиента в банке не требуется.