Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
На этой дороге увеличилось количество транспорта, из-за чего приняли решение увеличить пропускную способность. Речь идет об участке с 40 по 44 километры.
Здесь в основном завершено устройство двух новых полос движения, кроме верхнего слоя асфальта. В результате приняли решение открыть движение по четыре полосам.
«Сейчас в сутки проезжают около 30 тысяч машин. На участке капремонта встречные потоки будут разделены металлическим барьерным», — сказано в сообщении.
Напомним, что ремонт трассы идет с 2022 года, они должны завершиться в октябре 2025 года.
Ранее губернатор Голубев рассказал, как в Ростовской области борются с наплывом автотрафика.