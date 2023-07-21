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На трассе Р-280 в Ростовской области запустят движение по недостроенной дороге

21 июля 2023, 07:09
Фото: donland.ru
На трассе Р-280 в Ростовской области запустят движение по недостроенной дороге
По трассе «Новороссия» Ростов — Таганрог — граница с ДНР откроют движение по еще двум полосам из-за роста трафика, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

На этой дороге увеличилось количество транспорта, из-за чего приняли решение увеличить пропускную способность. Речь идет об участке с 40 по 44 километры.

Здесь в основном завершено устройство двух новых полос движения, кроме верхнего слоя асфальта. В результате приняли решение открыть движение по четыре полосам.

В Ростовской области на трассе А-280 до границы с ДНР откроют для движения две полосы
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«Сейчас в сутки проезжают около 30 тысяч машин. На участке капремонта встречные потоки будут разделены металлическим барьерным», — сказано в сообщении.

Напомним, что ремонт трассы идет с 2022 года, они должны завершиться в октябре 2025 года.

Ранее губернатор Голубев рассказал, как в Ростовской области борются с наплывом автотрафика.

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