Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Жара не собирается покидать Ростовскую область на предстоящих выходных. В субботу, 22 июля, температура воздуха днем составит +36 градусов, а вечером — +20. Небо будет солнечным. Скорость ветра при этом составит шесть метров в секунду.
На следующий день, 23 июля, температура воздуха днем спадет до +30, вечером похолодает до +19. В регионе ожидаются ливни с грозами. Небо весь день будет затянуто тучами. Скорость ветра увеличится до 11 метров в секунду.
Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней.