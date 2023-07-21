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На выходных жара в Ростовской области вновь достигнет +36 градусов

21 июля 2023, 11:57
Фото: 1MI
На выходных жара в Ростовской области вновь достигнет +36 градусов
На выходных в Ростовской области прогнозируется жаркая, но при этом дождливая погода, сообщают синоптики.

Жара не собирается покидать Ростовскую область на предстоящих выходных. В субботу, 22 июля, температура воздуха днем составит +36 градусов, а вечером — +20. Небо будет солнечным. Скорость ветра при этом составит шесть метров в секунду.

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На следующий день, 23 июля, температура воздуха днем спадет до +30, вечером похолодает до +19. В регионе ожидаются ливни с грозами. Небо весь день будет затянуто тучами. Скорость ветра увеличится до 11 метров в секунду.

Ранее в Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней.

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