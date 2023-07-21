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Один человек погиб и двое пострадали в тройной аварии в Ростовской области

21 июля 2023, 06:01
Фото: 1MI
В Волгодонске столкнулись три автомобиля, из-за чего погиб один человек, сообщили в региональном УГИБДД.

В вечернее время произошло ДТП на улице Прибрежная в Волгодонске. Водитель BMW превысил скорость и потерял контроль над машиной, из-за чего он столкнулся с автомобилем «Лада Приора».

После этого иномарку отбросило на бордюрный камень, который разделяет две полосы движения, из-за этого она выехала на встречку. Это привело к столкновению с машиной «ВАЗ».

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В результате ДТП 25-летний водитель «ВАЗа» погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир иномарки получили различные травмы и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее самокатчик на полной скорости сбил женщину на Большой Садовой в Ростове.

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