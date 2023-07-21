Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В вечернее время произошло ДТП на улице Прибрежная в Волгодонске. Водитель BMW превысил скорость и потерял контроль над машиной, из-за чего он столкнулся с автомобилем «Лада Приора».
После этого иномарку отбросило на бордюрный камень, который разделяет две полосы движения, из-за этого она выехала на встречку. Это привело к столкновению с машиной «ВАЗ».
В результате ДТП 25-летний водитель «ВАЗа» погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир иномарки получили различные травмы и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее самокатчик на полной скорости сбил женщину на Большой Садовой в Ростове.