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Опасная лихорадка захватывает Дон и владелицу барбершопа расстреляли в Ростове

21 июля 2023, 14:42
Фото: 1MI
Опасная лихорадка захватывает Дон и владелицу барбершопа расстреляли в Ростове
В Ростовской области зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила, тем временем фермеры прогнозируют неурожай арбузов в регионе, а в Ростове мужчина устроил стрельбу в барбершопе.

Дефицит арбузов из-за дождей

Фермеры рассказали журналистам, что в этом году в Ростовской области не стоит ждать раннего урожая арбузов. Они созреют только к началу августа. Причиной этого аграрии назвали холодные и дождливые весну и лето.

Также специалист отмечают, что из-за непогоды арбузы становятся водянистыми и теряют сладость. Ягода предпочитает жару и яркое солнце.

Фермеры добавляют, что раньше на один куст приходилось примерно 3-4 арбуза. Сейчас же на кусте редко бывает больше двух ягод.

Фермеры рассказали, что местных арбузов в Ростовской области стоит ждать в августе
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Лихорадка с берегов Нила на донских берегах

Роспотребнадзор заявил, что в Ростовской области циркулирует вирус Западного Нила. С июня в регионе подтверждено уже два случая заболевания инфекцией. Оба пациента были из Волгодонска.

Лабораторные исследования показывают, что, помимо Волгодонска, вирус также циркулирует в Таганроге и Неклиновском районе. Там у местных жителей выявили специфические антитела к лихорадке.

Среди причин распространения лихорадки эксперты называют жаркую погоду. Она способствует активному распространению комаров-переносчиков инфекции. Чаще всего жертвами насекомых становятся люди, часто находящиеся в поймах рек и на водохранилищах. Лихорадку можно подцепить и дома, если в нем есть затопленный подвал — идеальное место для размножения комаров.

Специалисты просят граждан внимательно следить за своим здоровьем. При появлении на теле характерной сыпи, высокой температуры и болей в мышцах необходимо срочно обратиться к врачу.

Лихорадка с берегов Нила на донских берегахЛихорадка с берегов Нила на донских берегах
Лихорадка с берегов Нила на донских берегах
Фото: pxhere.com
Стало известно, где можно заразиться лихорадкой Западного Нила в Ростовской области
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Стрельба в барбершопе

В полиции рассказали о стрельбе в барбершопе на улице Подвойского в Ростове. Там, предположительно, между владелицей заведения и мужчиной возник конфликт. В порыве гнева он начал стрельбу из травматического оружия. В результате чего ранение получил и он сам, и владелица барбершопа, их госпитализировали.

В полиции рассказали о стрельбе в барбершопе на улице Подвойского в Ростове. Там, предположительно, между владелицей заведения и мужчиной возник конфликт.
Видео: ТГ канал don_mash

Позже стало известно, что пострадавшая в больнице от полученных ранений скончалась. Виновник же происшествия оправляется от тяжелого ранения, однако его жизни ничего не угрожает.

Что именно спровоцировало конфликт между мужчиной и женщиной, не уточняется.

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