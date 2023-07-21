В полиции рассказали о стрельбе в барбершопе на улице Подвойского в Ростове. Там, предположительно, между владелицей заведения и мужчиной возник конфликт. В порыве гнева он начал стрельбу из травматического оружия. В результате чего ранение получил и он сам, и владелица барбершопа, их госпитализировали.