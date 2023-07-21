Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Фермеры рассказали журналистам, что в этом году в Ростовской области не стоит ждать раннего урожая арбузов. Они созреют только к началу августа. Причиной этого аграрии назвали холодные и дождливые весну и лето.
Также специалист отмечают, что из-за непогоды арбузы становятся водянистыми и теряют сладость. Ягода предпочитает жару и яркое солнце.
Фермеры добавляют, что раньше на один куст приходилось примерно 3-4 арбуза. Сейчас же на кусте редко бывает больше двух ягод.
Роспотребнадзор заявил, что в Ростовской области циркулирует вирус Западного Нила. С июня в регионе подтверждено уже два случая заболевания инфекцией. Оба пациента были из Волгодонска.
Лабораторные исследования показывают, что, помимо Волгодонска, вирус также циркулирует в Таганроге и Неклиновском районе. Там у местных жителей выявили специфические антитела к лихорадке.
Среди причин распространения лихорадки эксперты называют жаркую погоду. Она способствует активному распространению комаров-переносчиков инфекции. Чаще всего жертвами насекомых становятся люди, часто находящиеся в поймах рек и на водохранилищах. Лихорадку можно подцепить и дома, если в нем есть затопленный подвал — идеальное место для размножения комаров.
Специалисты просят граждан внимательно следить за своим здоровьем. При появлении на теле характерной сыпи, высокой температуры и болей в мышцах необходимо срочно обратиться к врачу.
В полиции рассказали о стрельбе в барбершопе на улице Подвойского в Ростове. Там, предположительно, между владелицей заведения и мужчиной возник конфликт. В порыве гнева он начал стрельбу из травматического оружия. В результате чего ранение получил и он сам, и владелица барбершопа, их госпитализировали.
Позже стало известно, что пострадавшая в больнице от полученных ранений скончалась. Виновник же происшествия оправляется от тяжелого ранения, однако его жизни ничего не угрожает.
Что именно спровоцировало конфликт между мужчиной и женщиной, не уточняется.