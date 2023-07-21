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Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

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Пользователи соцсетей распространяют фото со странными следами в небе над Ростовом

21 июля 2023, 17:37
Фото: Telegram-канал "Ростов папа"
Странные следы в небе заметили жители Ростова
Странные следы в небе заметили жители Ростова, фото с ними они поделились в соцсетях.

Жители Ростова обратили внимание на странные следы в небе. Белые полосы были похожи на четкую пунктирную линию. Горожане испугались, что это могут быть последствия работы ПВО.

Однако пользователи в соцсетях поспешили развенчать эту версию: «След от обычного самолета, который входит в тропопаузу, а потом входит в тропосферу. Это происходит даже без изменения высоты полета самолета».

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Официальных же подробностей о случившемся пока не поступало. Размещенные в Сети снимки могут оказаться фейковыми.

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