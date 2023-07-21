Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Жители Ростова обратили внимание на странные следы в небе. Белые полосы были похожи на четкую пунктирную линию. Горожане испугались, что это могут быть последствия работы ПВО.
Однако пользователи в соцсетях поспешили развенчать эту версию: «След от обычного самолета, который входит в тропопаузу, а потом входит в тропосферу. Это происходит даже без изменения высоты полета самолета».
Официальных же подробностей о случившемся пока не поступало. Размещенные в Сети снимки могут оказаться фейковыми.
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