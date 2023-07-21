Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Ранее канал писал, что мужчин открыл огонь и ранил в живот свою супругу в ЖК «Красный аксай». Говорилось, что пострадавшую забрали медики.
«Пострадавшая — владелица барбершопа на Подвойского. Соседи говорят, что они с супругом не жили вместе. Но те не раз видели, как он нападал на нее и убегал. Якобы сильно ревновал и пытался вернуть», — уточнил канал.
В опубликованном ролике виден пол со следами крови, которая также есть и в лифте. Однако понять, где это было снято, не получится.
Добавим, что официальной информации о стрельбе не поступало, она уточняется.