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Published Сегодня, 11:08

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Появились первые кадры с места стрельбы в Ростове-на-Дону

21 июля 2023, 11:08
Фото: Midjourney
Появились первые кадры с места стрельбы в Ростове-на-Дону
В Интернете опубликовали видео с последствиями стрельбы в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Ранее канал писал, что мужчин открыл огонь и ранил в живот свою супругу в ЖК «Красный аксай». Говорилось, что пострадавшую забрали медики.

«Пострадавшая — владелица барбершопа на Подвойского. Соседи говорят, что они с супругом не жили вместе. Но те не раз видели, как он нападал на нее и убегал. Якобы сильно ревновал и пытался вернуть», — уточнил канал.

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Появились первые кадры с места стрельбы в Ростове-на-Дону
Видео: ТГ канал don_mash

В опубликованном ролике виден пол со следами крови, которая также есть и в лифте. Однако понять, где это было снято, не получится.

Добавим, что официальной информации о стрельбе не поступало, она уточняется.

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