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Появилось видео с места пожара на складе с картоном в Аксайском районе

21 июля 2023, 14:35
Фото: Подслушано в Ростове-на-Дону
Появилось видео с места пожара на складе с картоном в Аксайском районе
В Интернете опубликовали видео крупного пожара на складе с бумагой и картоном в Ростовской области, ролик разместил Telegram-канал Don_Mash.

По неподтвержденной информации, сейчас может гореть склад с картоном и бумагой на Пороховой балке. Он расположен на территории Аксайского района.

«Очевидцы говорят, что огонь не останавливается и площадь продолжает расти. Люди в панике», — пишет канал.

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Видео: ТГ канал don+mash

Из-за пожара в небо поднимаются клубы черного дыма, огонь сейчас несколько метров в высоту. Очевидцы заявили, что люди разбежались, чтобы спастись.

Официальной информации о пожаре не поступало, она уточняется. Материал RostovGazeta о возгорании читайте по ссылке.

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