Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
По неподтвержденной информации, сейчас может гореть склад с картоном и бумагой на Пороховой балке. Он расположен на территории Аксайского района.
«Очевидцы говорят, что огонь не останавливается и площадь продолжает расти. Люди в панике», — пишет канал.
Из-за пожара в небо поднимаются клубы черного дыма, огонь сейчас несколько метров в высоту. Очевидцы заявили, что люди разбежались, чтобы спастись.
Официальной информации о пожаре не поступало, она уточняется. Материал RostovGazeta о возгорании читайте по ссылке.