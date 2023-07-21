rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Изображение материала

Появилось видео с суда над ростовчанином, выбросившим в Темерник сумку с телом сына

21 июля 2023, 17:34
Фото: 1MI
Появилось видео с суда над ростовчанином, выбросившим в Темерник сумку с телом сына
В Сети появилось видео суда над жителем Ростова Александром Ведмецким, которого обвиняют в убийстве восьмилетнего пасынка, ролик опубликовал канал Don_Mash.

Напомним, что в мае 2022 года рыбак нашел в реке Темерник сумку, в которой оказалось тело ребенка. Выяснилось, что мальчик проживал с приемным отцом на улице Шаповалова, но взрослый совсем не занимался воспитанием ребенка, не кормил его, не водил к врачам, когда он болел. Мальчик был истощен до крайней степени. Где в это время находилась мать малыша, неизвестно. Она оставила сына со своим бывшим сожителем Александром Ведмецким и уехала.

Ростовчанина будут судить за выброшенную сумку с телом умершего от истощения сына
Узнать подробнее

Ведмецкого задержали практически сразу по подозрению в убийстве ребенка. Он рассказал, что якобы обнаружил мальчика уже мертвым. Чтобы скрыть произошедшее, мужчина положил тело в сумку и выбросил в реку Темерник.

На суде Ведмецкий, по словам очевидцев, сидел с невозмутимым видом. А когда ему начали задавать вопросы о ребенке, опустил голову и не ответил ни на один. Подсудимого спросили, почему он не кормил мальчика, почему не отвел в больницу, если сын болел, и сожалеет ли мужчина о произошедшем. На все эти вопросы не последовало ни одного ответа.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону начался суд по делу аксайских рынковНа Дону борются с последствиями теракта в Крыму, пока в регионе взрываются машиныУголовное дело возбудили по факту жестокого убийства владелицы барбершопа в Ростове
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Суд#18+#Уголовное дело#Ростов#Видео#Александр Ведмецкий#Темерник#Сумка с телом#Убийство#Приемный отец#Мальчик#Истощение#Задержание
Подпишитесь
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды
Сегодня, 17:05
Украинские СМИ перепутали горящий в Аксае склад с бумагой с пороховым заводом
Сегодня, 15:16
Фоторепортаж: как тушат пожар на складе с макулатурой в Аксае 21 июля
Сегодня, 15:56
Зарегистрированная по адресу горящего склада в Аксае фирма закрылась три года назад
Сегодня, 16:57
Законопроект ЛДПР о маткапитале: новые возможности для семей Ростовской области
Сегодня, 05:00
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022,, 16:03