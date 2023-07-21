Появилось видео с суда над ростовчанином, выбросившим в Темерник сумку с телом сына

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Напомним, что в мае 2022 года рыбак нашел в реке Темерник сумку, в которой оказалось тело ребенка. Выяснилось, что мальчик проживал с приемным отцом на улице Шаповалова, но взрослый совсем не занимался воспитанием ребенка, не кормил его, не водил к врачам, когда он болел. Мальчик был истощен до крайней степени. Где в это время находилась мать малыша, неизвестно. Она оставила сына со своим бывшим сожителем Александром Ведмецким и уехала.
Ведмецкого задержали практически сразу по подозрению в убийстве ребенка. Он рассказал, что якобы обнаружил мальчика уже мертвым. Чтобы скрыть произошедшее, мужчина положил тело в сумку и выбросил в реку Темерник.
На суде Ведмецкий, по словам очевидцев, сидел с невозмутимым видом. А когда ему начали задавать вопросы о ребенке, опустил голову и не ответил ни на один. Подсудимого спросили, почему он не кормил мальчика, почему не отвел в больницу, если сын болел, и сожалеет ли мужчина о произошедшем. На все эти вопросы не последовало ни одного ответа.