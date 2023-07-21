Появилось видео с суда над ростовчанином, выбросившим в Темерник сумку с телом сына

На суде Ведмецкий, по словам очевидцев, сидел с невозмутимым видом. А когда ему начали задавать вопросы о ребенке, опустил голову и не ответил ни на один. Подсудимого спросили, почему он не кормил мальчика, почему не отвел в больницу, если сын болел, и сожалеет ли мужчина о произошедшем. На все эти вопросы не последовало ни одного ответа.