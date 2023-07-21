Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Ранее в региональном УМВД сообщили, что мужчина поссорился со женщиной и открыл огонь из травматического оружия. Он ранил ее и пострадал сам, так как одна из пуль задела его.
В результате пострадавших доставили в больницу. Известно, что это произошло на улице Подвойского.
Теперь Telegram-канал опубликовал видео, на котором показан идущий по коридору мужчина, а после слышны звуки стрельбы.
«Это муж пострадавшей хладнокровно заходит в барбершоп, с собой у него травматический пистолет. Через пару секунд слышны звуки выстрелов и крики. Перепуганные сотрудники с клиентами выбегают на улицу», — сказано в сообщении.
Официальной информации по поводу видео не поступало, она уточняется.