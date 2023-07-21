rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Изображение материала

Появилось видео стрелка за минуту до нападения в барбершопе в Ростове-на-Дону

21 июля 2023, 12:08
Фото: 1MI
Появилось видео стрелка перед нападением в салоне красоты в Ростове-на-Дону
В Интернете появилось видео с мужчиной, который может быть причастен к стрельбе в салоне красоты в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Ранее в региональном УМВД сообщили, что мужчина поссорился со женщиной и открыл огонь из травматического оружия. Он ранил ее и пострадал сам, так как одна из пуль задела его.

В результате пострадавших доставили в больницу. Известно, что это произошло на улице Подвойского.

Стали известны подробности стрельбы в салоне красоты в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее
Теперь Telegram-канал опубликовал видео, на котором показан идущий по коридору мужчина, а после слышны звуки стрельбы.
Видео: ТГ канал don_mash

Теперь Telegram-канал опубликовал видео, на котором показан идущий по коридору мужчина, а после слышны звуки стрельбы.

«Это муж пострадавшей хладнокровно заходит в барбершоп, с собой у него травматический пистолет. Через пару секунд слышны звуки выстрелов и крики. Перепуганные сотрудники с клиентами выбегают на улицу», — сказано в сообщении.

Официальной информации по поводу видео не поступало, она уточняется.

Читайте также:
Стали известны подробности стрельбы в салоне красоты в Ростове-на-ДонуРостовчанин устроил стрельбу и ранил свою женуПоявились первые кадры с места стрельбы в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#Видео#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Стрелка#Травматическое оружие#Пострадавшие#Салон красоты
Подпишитесь
15:13
Украинские СМИ перепутали горящий в Аксае склад с бумагой с пороховым заводом
Сегодня, 15:16
Склад с макулатурой на площади 2 тыс кв м загорелся в Ростовской области
Сегодня, 14:52
Прокуратура проведет проверку из-за пожара на складе с бумагой под Ростовом 21 июля
Сегодня, 14:48
Врач рассказал, как жителям Ростовской области не заразиться холерой от мигрантов
Сегодня, 10:25
Законопроект ЛДПР о маткапитале: новые возможности для семей Ростовской области
Сегодня, 05:00