Ранним утром пятницы, 21 июля, ДТП произошло на трассе М-4 «Дон». Водитель Opel Astra на мокрой трассе не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение посреди дороги. По инерции машину отбросило на грузовик SITRAK. После удара Opel опрокинулся.