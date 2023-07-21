Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Ранним утром пятницы, 21 июля, ДТП произошло на трассе М-4 «Дон». Водитель Opel Astra на мокрой трассе не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение посреди дороги. По инерции машину отбросило на грузовик SITRAK. После удара Opel опрокинулся.
В результате ДТП погибла 61-летняя пассажирка легковушки. Водитель авто в тяжелом состоянии находится в больнице.
Обстоятельства трагического происшествия изучают правоохранительные органы.
Ранее один человек погиб и двое пострадали в тройной аварии в Ростовской области.