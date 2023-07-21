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Пожилая женщина погибла в ДТП на мокрой трассе в Ростовской области

21 июля 2023, 14:15
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Пожилая женщина погибла в ДТП на мокрой трассе в Ростовской области
Пенсионерка погибла в дорожной аварии в Миллеровском районе, сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Ранним утром пятницы, 21 июля, ДТП произошло на трассе М-4 «Дон». Водитель Opel Astra на мокрой трассе не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение посреди дороги. По инерции машину отбросило на грузовик SITRAK. После удара Opel опрокинулся.

В результате ДТП погибла 61-летняя пассажирка легковушки. Водитель авто в тяжелом состоянии находится в больнице.

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Обстоятельства трагического происшествия изучают правоохранительные органы.

Ранее один человек погиб и двое пострадали в тройной аварии в Ростовской области.

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#Дтп#Виктория Прутковская#Происшествие#Полиция#Происшествия#Новости#Ростовская область
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