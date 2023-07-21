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Председателя районного суда в Ростове лишили полномочий за дисциплинарный проступок

21 июля 2023, 18:00
Фото: 1MI
Председателя районного суда Ростова лишили полномочий за дисциплинарный проступок
Председателя Железнодорожного районного суда Ростова лишили полномочий за дисциплинарный проступок, к такому решению пришла Квалификационная коллегия судей Ростовской области.

Квалификационная коллегия судей Ростовской области лишила полномочий председателя Железнодорожного районного суда Ростов Георгия Бондаренко. Причиной такого решения назвали дисциплинарный проступок судьи.

Поводом для такого решения стало обращение Совета судей Ростовской области. Именно он призвал привлечь Бондаренко к ответственности.

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Какой именно проступок совершил судья, уточнять в коллегии судей не стали.

Напомним, в Ростовской области с апреля не утихает громкий скандал вокруг судей Ростовского областного суда. Их обвиняют в коррупции. За взятки они выносили подсудимым «нужные» приговоры. В СИЗО по громкому делу находятся экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее бывший заместитель Татьяна Юрова. Во время обысков у ни нашли сотни миллионов рублей и люксовые вещи. Расследование уголовного дела продолжается.

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