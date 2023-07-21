Напомним, в Ростовской области с апреля не утихает громкий скандал вокруг судей Ростовского областного суда. Их обвиняют в коррупции. За взятки они выносили подсудимым «нужные» приговоры. В СИЗО по громкому делу находятся экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее бывший заместитель Татьяна Юрова. Во время обысков у ни нашли сотни миллионов рублей и люксовые вещи. Расследование уголовного дела продолжается.