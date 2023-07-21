Производственная практика: студенты 13 вузов выбрали Ростовскую АЭС

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Будущие специалисты атомной энергетики прибыли из профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Иванова, Севастополя, Саратова, Ростова-на-Дону, Обнинска, Новочеркасска и Волгодонска. В подразделениях они знакомятся не только с конкретной работой по специальности, но и в целом с атомной станцией, а также с интересом изучают сам город — Волгодонск.
На экскурсиях по промплощадке атомной станции и в информационном центре АЭС уже побывали более половины практикантов. На центральном и блочном щитах управления энергоблоков № 3 и 4 студенты в сопровождении специалистов увидели в реальном режиме работу турбинного отделения, узнали о барьерах безопасности. Будущих атомщиков детально и глубоко ознакомили с политикой предприятия в области радиационной и экологической безопасности, рассказали о стратегии развития отрасли и электроэнергетического дивизиона, познакомили с другими предприятиями Росатома, представленными в Волгодонске.
В целом в этом году на промышленной площадке Ростовской АЭС пройдут производственную практику почти 500 студентов. Многие их тех, кто впервые увидел работу предприятия, признаются, что поражены масштабами атомной станции, системой работы этого гигантского механизма, а также порядком и слаженностью, которые отличают работу подразделений.
«Хотелось бы здесь работать. Кроме того, нам очень понравился город — светлый, просторный, современный», — такие отзывы отставляют студенты из других городов.
Что касается значительной, если не основной части практикантов — а это студенты опорного вуза атомной станции Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ — для большинства из них практика неразрывно связана с будущим распределением. По словам главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова, порядка 80% от общего числа молодых инженеров, вливающихся в коллектив предприятия — это как раз выпускники Волгодонского филиала НИЯУ МИФИ. За последние четыре года на атомную станцию пришли работать более 200 выпускников этого вуза. — Но мы с радостью примем в свою семью и ребят из других городов. Поможем не только освоиться в профессии и влиться в коллектив и нашу организацию молодых атомщиков, но и устроиться в быту. У нас очень хорошие программы кадрового развития, социальной поддержки и организации досуга, особенно для молодежи, — отметил Андрей Горбунов.
Сегодня в помощь студентам и молодым специалистам в России реализуется целый комплекс мер, направленный на то, чтобы помочь им стать частью профессионального сообщества. На предприятиях Росатома, в том числе на Ростовской АЭС формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных наработок.
Среди инструментов, доказавших свою эффективность — практики целевого привлечения молодых профильных специалистов на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов и т. д.