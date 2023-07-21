Производственная практика: студенты 13 вузов выбрали Ростовскую АЭС

Что касается значительной, если не основной части практикантов — а это студенты опорного вуза атомной станции Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ — для большинства из них практика неразрывно связана с будущим распределением. По словам главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова, порядка 80% от общего числа молодых инженеров, вливающихся в коллектив предприятия — это как раз выпускники Волгодонского филиала НИЯУ МИФИ. За последние четыре года на атомную станцию пришли работать более 200 выпускников этого вуза. — Но мы с радостью примем в свою семью и ребят из других городов. Поможем не только освоиться в профессии и влиться в коллектив и нашу организацию молодых атомщиков, но и устроиться в быту. У нас очень хорошие программы кадрового развития, социальной поддержки и организации досуга, особенно для молодежи, — отметил Андрей Горбунов.