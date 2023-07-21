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Прокуратура проведет проверку из-за пожара на складе с бумагой под Ростовом 21 июля

21 июля 2023, 14:48
Фото: ТГ канал Тютина
Прокуратура организовала проверку по факту пожара на складе под Ростовом 21 июля
Соблюдение требований пожарной безопасности проверят после крупного возгорания на складе под Ростовом, рассказали в региональной Прокуратуре.

Пожар произошел на складе с макулатурой в Аксайском районе 21 июля. Столб густого черного дыма распространяется по всему Ростову. Пожарные уже выехали на место и ликвидируют возгорание.

Мощный пожар распространяется в районе рынка «Алмаз» под Ростовом
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Прокуратура региона заявила, что инициирует проверку по факту произошедшего. Ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности. Дадут в прокуратуре и оценку работе уполномоченных органов.

Ранее в соцсетях опубликовали видео пожара на складе под Ростовом.

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