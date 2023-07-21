Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Пожар произошел на складе с макулатурой в Аксайском районе 21 июля. Столб густого черного дыма распространяется по всему Ростову. Пожарные уже выехали на место и ликвидируют возгорание.
Прокуратура региона заявила, что инициирует проверку по факту произошедшего. Ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности. Дадут в прокуратуре и оценку работе уполномоченных органов.
Ранее в соцсетях опубликовали видео пожара на складе под Ростовом.